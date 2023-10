Campionati Nazionali di Karate Master: la Nakayama di Rezzato sul primo gradino del podio

Campionati Nazionali di Karate Master della Fijlkam: la Nakayama di Rezzato sul primo gradino del podio.

Campionati Nazionali di Karate Master

Ai campionati Nazionali di Karate Master della Fijlkam, che si sono svolti a Taranto, la società karate Nakayama di Rezzato sale sul primo gradino del podio per il secondo anno consecutivo grazie a tre medaglie d’oro, una d’argento, due di bronzo, e due quinti posti. Il ricco bottino è frutto del lavoro che gli atleti svolgono alla palestra di Rezzato seguiti e coordinati da Michele Cornolò, maestro 6° Dan.

Un successo netto

Lo scorso anno a Venezia e quest’anno a Taranto il successo è stato netto sia per la quantità dei podi conquisati ma anche per la qualità dei combattimenti disputati. Il primo oro della giornata è andato a Federico Derchia categoria master A – 75 kg. che lo scorso anno si classificò al secondo posto, il secondo oro è stato consegnato a Iacopo Zampolli nei master B + 75 kg. che si conferma sul primo gradino del podio come lo scorso anno, ed il terzo è andato a Luca Bonetti nei master A + 75 kg. anche lui si conferma campione della sua categoria. Sale invece sul secondo gradino del podio Fabrizio Morini nei master + 75 kg. mentre conquistano il bronzo Alex Hasani nei master D + 75 kg., e Giorgio Bravo master C 75 kg. Si sono piazzati al 5° posto Gianbattista Consolandi nei master C + 75 kg, e Diego Zola nei master C + 75 kg.