Nasce la sezione primavera alla materna canossiana di Rovato. Questa è solo una delle novità in cantiere all'istituto di via Sant'Orsola Annunciata Cosi, che è pronto a intraprendere nuove avvincenti sfide nel prossimo futuro.

Una nuova sezione primavera a Rovato alla materna canossiana

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, in estate i lavori di ammodernamento hanno permesso di realizzare una nuova palestra dedicata alla psicomotricità. Ma la sfida più grande sarà a partire da settembre 2024, con l’introduzione una sezione primavera per bambini dai 24 mesi. I piccoli folletti (così si chiamerà la new entry) andranno ad aggiungersi ai numerosi studenti della materna, implementando l'offerta per un servizio sempre più richiesto dalle famiglie.

Investimento anche sull'informatica

Un altro importante intervento ha riguardato l’implementazione dell’aspetto informatico dell’istituto. La scorsa estate è stata realizzata una nuova aula informatica a disposizione degli alunni della primaria e soprattutto della secondaria, dove anche quest’anno sono stati distribuiti (in comodato d’uso) tablet a ogni studente. Il focus digitale è presente anche alla scuola dell’infanzia, dove ogni sezione è dotata di una Lim per permettere agli alunni un’interazione con la tecnologia. I bambini della sezione grandi all’interno del progetto “Così grande da primaria” si confrontano anche con le materie Stem (matematica e pensiero logico).

Il progetto Erasmus plus

Insomma, una scuola più tecnologica ma anche più internazionale. Alcuni alunni della classe terza secondaria hanno partecipato al progetto europeo Erasmus plus per la mobilità in territorio europeo. L’iniziativa, intrapresa per la prima volta a seguito del periodo Covid, garantirà agli studenti un soggiorno a Terragona in Spagna di una settimana. La partenza è prevista all’inizio del 2024; a breve, a novembre, l’istituto rovatese accoglierà alcuni alunni provenienti da Bratislava nell’ottica di un progetto di Incoming (in precedenza gli alunni avevano conosciuto le realtà scolastiche finlandesi). «"Da sempre l’attenzione all’interculturalità e all’approfondimento della lingua inglese è uno degli aspetti comuni in tutti e tre i rami scolastici dell’istituto (la madrelingua inglese è una figura scolastica presente dall’infanzia alla scuola secondaria, dove l’offerta formativa prevede lo studio dell’inglese potenziato)", ha evidenziato il dirigente scolastico Lucio Bonometti. Per maggiori informazioni è in programma per domani, sabato, un open day dedicato alla scuola primaria (alle 9) e all’infanzia (alle 10); in alternativa, è possibile contattare la segreteria o visitare il sito d’istituto.