Gussago; la primaria accoglie 70 bambini dell'infanzia.

Gussago, la primaria accoglie 70 bambini dall'infanzia

La scuola primaria «Aldo Moro» di Casaglio ha accolto 70 bimbi della scuola dell’infanzia «Piovanelli». Lo spostamento dei piccoli ha consentito di riunire in un unico edificio i bambini delle due realtà scolastiche. Scelta dettata da motivi di carattere organizzativo legati al calo delle nascite. Il tutto al termine dell'intervento dell'ala ovest della struttura.

Il restyiling ha permesso di creare gli spazi che andranno ad ospitare le attività dei bambini e delle maestre della scuola dell'infanzia avendo lasciato definitivamente la vecchia sede della scuola a poca distanza dall'ospedale Richiedei e dall'oratorio femminile.

Le nuove classi prima partite

L'intervento ha preso il via il 12 giugno scorso ed è stato necessario un investimento di 260mila euro. Un'operazione che si inserisce a pieno nella ridefinizione dei plessi scolastici che ha coinvolto tutti i plessi delle scuole primarie del comune di Gussago. Notevole è stato il lavoro portato avanti da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale che ha fatto in modo che, per questo anno scolastico (2023/2024), potesse aver luogo la ridistribuzione degli alunni garantendo così l'avvio di cinque classi prime a Ronco, Navezze, Casaglio e a Sale dove ne sono partite due.

