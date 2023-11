"Rarità" in scena a Rezzato, una mano tesa all'Associazione ricerca malattie rare

"Rarità" in scena a Rezzato, una mano tesa in favore dell'Associazione ricerca malattie rare.

"Rarità" in scena a Rezzato

É in programma per questa sera (giovedì 9 novembre 2023) alle 20.30 al teatro Ctm in via IV Novembre a Rezzato lo spettacolo "Rarità" per sostenere la ricerca sulle malattie rare della fondazione dell'Associazione ricerca malattie rare (Armr) di Brescia.

Un evento la quale nascita è dovuta alla sinergia tra le scuole di danza e ginnastica Libertas Brescia, Valcaleppio e Sebino. Ad andare in scena sarà Elena Travaini ballerina professionista, modella e life coach, che a causa di un tumore alla retina ha perso quasi completamente la vista. Nel corso della serata verrà inoltre presentato un libro che parla di storie di vita proprie di coloro che stanno affrontando la dura battaglia contro malattie rare. Un progetto editoriale nato dall'esperienza clinica dei soci della delegazione Armr Brescia ed in particolare dai medici Maria Sofia Cotelli e Filippo Manelli.

Chi è Elena Travaini

Elena Travaini è una ballerina professionista e insegnante di danza. È cresciuta nel mondo della danza iniziando da bambina con la danza classica per poi passare alla danza moderna, l’hip-hop e la contemporanea. Fin dalla nascita convive con un tumore alla retina che le impedisce quasi completamente di vedere. Insieme al suo compagno Anthony Carollo, anche lui ballerino, ha dato vita a un progetto di scuola di danza al buio anche per chi vede. Ha partecipato, come performer o ospite d’onore, a eventi, competizioni e iniziative nazionali e internazionali dedicate alla danza o alla moda, tra cui Ballando con le Stelle nel 2016. Ama rivoluzionare l’idea di bellezza. Vive a Luino, in provincia di Varese.