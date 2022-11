Verrà presentata proprio questa mattina, 25 Novembre, all’istituto d’istruzione superiore Giacomo Antonietti di Iseo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne per sensibilizzare gli alunni della scuola.

Un secolo di conquiste femminili in mostra all'Antonietti di Iseo

"La mostra sarà allestita nell’aula magna dell’istituto, dove resterà per due settimane prima di partire per altre scuole - ha spiegato Maria Rosa Mondini, presidente dell’associazione Donne, politica e istituzioni - Si tratta di 30 pannelli che illustrano un secolo di conquiste femminili, a partire dal diritto al voto, passando per il divorzio e l’aborto. L’obiettivo è educare le nuove generazioni alla conoscenza del passato, dato che sono il nostro futuro".

I pannelli sono stati prestati dall’Unione femminile nazionale, associazione nata a Milano nel 1899.

"Alcuni studenti diventeranno a loro volta dei ciceroni per illustrare il significato della mostra ai coetanei - ha concluso la Mondini - Vogliamo trasmettere la memoria per preservare i diritti conquistati negli anni e preservarli nel presente e in vista del futuro".

L’esposizione sarà aperta, in alcune date stabilite, anche alle famiglie degli studenti dell’Antonietti.