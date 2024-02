L’Asst è pronta a crescere e potenziarsi per poter offrire servizi sempre migliori. I prossimi mesi, o forse è meglio dire anni, saranno interessati da numerosi cantieri che permetteranno ai presidi ospedalieri di essere riqualificati, ammodernati e resi, in primo luogo, più sicuri e a prova di paziente.

L’ospedale cresce e si potenzia: via alla fase di rilancio della struttura

La scorsa settimana è stato annunciato l’avvio dei lavori a Chiari, ma anche Iseo non è da meno con l’apertura del cantiere che permetterà la riqualificazione sia del Pronto Soccorso che della Radiologia. Ad oggi, infatti, sono in corso gli interventi di adeguamento della struttura (finanziato con i fondi del decreto legge 34/20 per un importo complessivo di circa 3 milioni e mezzo) ai quali si aggiungerà anche la realizzazione di una nuova area dedicata all’Osservazione Breve Intensiva.

Inoltre, il presidio ospedaliero di Iseo, collocato proprio a due passi dal lago e in una posizione panoramica, è anche interessato dai lavori di sopralzo del servizio di Radiologia che al momento sono stati sospesi per un accertamento di compatibilità paesaggistica. La «pausa», infatti, è relativa alla necessità di eseguire una variante dovuta alla demolizione della vecchia Radiologia. Anche questo intervento, come quello sul Pronto soccorso, è finanziato attraverso un contributo erogato da Regione Lombardia di circa 3 milioni. Senza ombra di dubbio è importante sottolineare che, già alla fine dello scorso anno, è stata installata nella struttura una nuova Tac (punto di raccordo tra il Pronto soccorso e la Radiologia), strumento fondamentale e in grado di fare la differenza nella cura del paziente.

E non è finita: è attualmente in fase di progettazione definitiva/esecutiva anche l’intervento di adeguamento sismico e antincendio della parte più antica della struttura (quella dell’edificio in muratura e del chiostro, realizzabile grazie a un contributo regionale di circa 2milioni e mezzo).

Lo stesso vale per l’edificio Trifoglio (per il quale, appunto, si sta progettando un adeguamento antincendio di circa 1 milione e mezzo di euro provenienti dalle stesse casse), ma in aggiunta ci sarà anche l’efficientamento energetico (Regione ha assegnato circa 1 milione e mezzo all’Asst Franciacorta).

Negli interventi del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza), per i quali sono in corso le progettazioni definitive, ci sono anche la Casa della Comunità (per la quale sono già stati firmati tutti i contratti di appalto con gli operatori economici aggiudicatari con l’obiettivo di avviare i lavori il prima possibile), e la Centrale Operativa Territoriale. Comunque, in attesa delle nuove realizzazioni, continua puntualmente l'attivazione di nuovi servizi territoriali e di prossimità.

Gli interventi

Prosegue, anche attraverso tutti questi lavori e investimenti in tecnologia, il rilancio dell’ospedale di Iseo. Oltre agli interventi strutturali e alla fornitura di nuove apparecchiature, mi preme evidenziare l’investimento più prezioso, quello nelle risorse umane con le recenti nomine del direttore di presidio, il dottor Camillo Rossi, il nuovo primario di Ortopedia e Traumatologia, il dottor Marcello Truzzi e la nomina della dottoressa Marcella Cossi in qualità di responsabile del reparto di Medicina e Sub-acuti. Inoltre, ricordo che è in corso anche lo sviluppo delle attività chirurgiche in sinergia con Chiari. Ciò completa l'offerta dei servizi territoriali presenti e in fase sviluppo.

E' quanto ribadito dal direttore generale, Alessandra Bruschi, da gennaio alla guida dell’Asst Franciacorta. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il direttore socio sanitario, l’ingegner Andrea Ghedi, che ha segnalato sulla struttura di Iseo l'avvio dell'ambulatorio multidisciplinare dei disturbi della nutrizione e della alimentazione e specificato che: