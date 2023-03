Studenti dell’Antonietti alla scoperta delle imprese del territorio

Ha chiuso con un bilancio positivo la prima Fiera del lavoro organizzata all’istituto superiore Antonietti di Iseo in collaborazione con Cfp Zanardelli, cooperativa Sana e alcune realtà del territorio. 250 gli studenti che hanno preso parte ai laboratori, tra colloqui simulati, consiglio sul curriculum e soft skills, agli incontri e ai convegni in aula magna. 13 gli stand informativi presenti, con i rappresentanti di alcune delle professioni alle quali preparano le lezioni dell’Antonietti: dai geometri ai commercialisti, dagli operatori sociosanitari agli assicuratori, dagli operatori turistici ai carabinieri.

Dopo più di due anni di restrizioni c’era bisogno di tornare a incontrarsi a tu per tu, riscoprendo la dimensione sociale del confronto.

"Abbiamo avuto ottimi imprenditori e imprenditrici, che ci hanno raccontato le loro storie di vita, di azienda, storie di successo, ma anche di alti e bassi - ha dichiarato Marco Purpura, docente referente per l’orientamento - I ragazzi hanno imparato che bisogna mettersi in gioco e sicuramente cercheremo di ripetere questo progetto anche in futuro".