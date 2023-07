Un Consiglio comunale "storico" all'oratorio

Oggi, giovedì, alle 20.30 un Consiglio comunale "speciale" e "storico" a Barbariga.

Consiglio comunale all'oratorio

Oggi, giovedì 27 luglio, alle 20.30 ci sarà il Consiglio comunale a Barbariga.

Ma non sarà un Consiglio comunale «normale», ma sarà del tutto particolare sia per la location (presso il cortile dell'oratorio parrocchiale), sia per gli argomenti che verranno trattati. Ad entrare più nello specifico, rispetto agli argomenti trattati, è il sindaco Giacomo Uccelli.

«E' importante che la gente partecipi, perché un Consiglio storico, di quelli che si fanno ogni 50 anni – le parole del primo cittadino – Ci sarà l'avvio del progetto oratorio con approvazione della convenzione tra ente parrocchia e comune che norma un contributo di circa 25mila euro a beneficio dell’opera da parte del comune. Contestualmente si andrà a normare l’utilizzo del palatenda per ulteriori 10 anni per la festa di san Vito a titolo gratuito in favore della parrocchia. Infine l’utilizzo a titolo gratuito per 10 anni dell'ex bar parrocchiale in favore del comune per fare la biblioteca comunale. Questi indirizzi strategici dovranno avere il voto favorevole del Consiglio comunale che, come detto, sarà storico e quindi verrà fatto in una location particolare, ovvero presso il portico dell’oratorio, a pochi metri da dove verrà eretto il nuovo bar parrocchiale».

E in tutto ciò si parlerà anche di Casa di Comunità.

«L'ultimo punto riguarderà il crono programma della Casa di Comunità Barbarighese. Ci sarà come relatore esterno esperto in materia l’ex sindaco, nonché farmacista Marco Marchi, che ha partecipato con me alle interlocuzioni col dottor Caiazzo di Asst Franciacorta».

Saranno otto i punti all'ordine e questo è l’ordine del giorno: lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; comunicazione al Consiglio in merito all'assegnazione al Comune di Barbariga del contributo annualità 2023; esame ed approvazione del piano socio assistenziale anno 2023; variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di Bilancio anno 2023; acquisizione gratuita al demanio stradale di area sita in via F.ll. Kennedy; disegno di legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici; indirizzi alla Giunta comunale per la predisposizione di un accordo di collaborazione tra il Comune di Barbariga e la parrocchia di Barbariga per lo svolgimento di attività in campo sociale e ricreativo; comunicazioni del sindaco in merito alla Casa di Comunità.