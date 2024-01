Addio a Grazioli, storico fruttivendolo e campione di Morra

Addio a Enzo Grazioli, storico fruttivendolo di Barbariga e in passato anche campione italiano di Morra.

Barbariga piange lo storico commerciante di frutta e verdura Enzo Grazioli, scomparso a 78 anni. Era andato in pensione da pochi giorni, considerando che aveva concluso la sua attività con la fine dell'anno, dopo una vita di lavoro. Se aveste potuto conoscere Enzo Grazioli vi avrebbe mostrato con orgoglio la tessera dell'ortomercato del padre Girolamo datata 1950.

Essa attesta ben 74 anni di attività di famiglia legata alla vendita di frutta e verdura. Sin da ragazzino Enzo ha affiancato il padre distribuendo la frutta con un carretto per le vie e le cascine del paese. Con il tempo l'attività si è poi ingrandita con l'apertura di un negozio con la sorella Flora e di un camion per allargare il giro di clientela ad altri paesi nonché ristoranti ed enti pubblici.

La sua attività era la sua vita, tanto è vero che ha rimandato la pensione il più possibile – ha ricordato il figlio Fabrizio - Diceva sempre che se uno ama il proprio lavoro non ha mai lavorato un giorno. È stato un conforto in questi giorni accogliere i suoi clienti che raccontavano di un legame di amicizia che esulava dal consueto rapporto commerciante/cliente. Sempre disponibile e discreto, aveva un occhio di riguardo per i bambini, ai quali regalava una banana o un mandarino,