Salta il Consiglio comunale a Barbariga

Per la seconda volta, nel giro di due mesi, manca il numero legale e salta il Consiglio comunale a Barbariga. Dopo aver discusso i primi due punti, ovvero, lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente e conferma per l'anno 2024 dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'Irpef, già vigente nel 2023, tre consiglieri (uno di maggioranza e due minoranza) hanno abbandonato l'aula e così è venuto meno il numero legale, con la conseguenza dell'interruzione del Consiglio comunale.

Chiaramente sono sorte polemiche a non finire (il resoconto lo troverete sul Manerbio Week in uscita venerdì 5 gennaio) e il Consiglio è stato riconvocato per oggi, mercoledì 3 gennaio, alle 20.30.

Nell'occasione verranno discussi i quattro punti di cui non si era trattato nell'ultimo Consiglio:

conferma per l'anno 2024 delle aliquote e delle detrazioni dell'Imu, già vigenti nel 2023; esame ed approvazione della note di aggiornamento al Dups, triennio 2024/2026; esame ed approvazione del bilancio di previsione 2024 (triennio 2024/2026); interrogazione presentata dai consiglieri della lista civica alternativa in merito ai "Costi diretti, indiretti e/o comunque connessi, sostenuti dal Comune di Barbariga, per il trasferimento della sede comunale presso il palazzo Divisione Acqui