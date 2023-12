(immagine di Google Maps)

L’area dietro la stazione, e anche una porzione della strada, diventeranno di proprietà del Comune di Chiari.

Il Comune acquista l’area delle FS

Ad annunciarlo è stato il vicesindaco Maurizio Libretti, con delega alle Politiche per la mobilità urbana e per la sosta, ma anche per la valorizzazione strategica del patrimonio comunale.

L’acquisto dalle Ferrovie dello Stato, con le quali era attualmente in corso un contratto di locazione, è stato discusso anche nel Consiglio comunale. Diventare possessori dell’area è per noi un’occasione d’oro e non potevamo che coglierla al volo. Andiamo a comprare il terreno dietro la “goccia” che conduce al parcheggio, ma anche alcune porzioni di via Consorzio Agrario entreranno a far parte del patrimonio comunale. Il costo di quest’operazione è di circa 70mila euro.

Più volte, in passato, come per esempio in occasione dello scarico di scarti edili o per abbandono illecito di rifiuti, seppur non di sua pertinenza, l’Amministrazione si era fatta carico di ripulire la zona sulla quale FS avrebbe dovuto effettuare alcuni interventi di riqualificazione che, però, non hanno visto la luce.

Il futuro

L’Amministrazione si è anche posta un obiettivo e ha già le idee chiare su quello che sarà: