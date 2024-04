A Barbariga il sindaco Giacomo Uccelli punta al terzo mandato.

Alla fine ha scelto di esserci, per chiudere il cerchio.

L'attuale sindaco di Barbariga Giacomo Uccelli accetta la nuova sfida e si ricandida, per conseguire e inseguire il terzo mandato come primo cittadino.

«Durante gli ultimi mesi abbiamo iniziato a parlare all’interno del nostro gruppo consigliare sul futuro della nostra compagine - spiega il primo cittadino barbarighese - Ho rimesso la decisione sul capolista al gruppo stesso che ha deciso di indicarmi come candidato sindaco. Dopo qualche giorno ho sciolto le riserve e accettato la nomina per concludere un percorso a nostro avviso virtuoso per un paese di duemila abitanti. In questo mese inizieranno i lavori per la casa di comunità e sempre nel mese di aprile il punto prelievi (primo servizio della Casa di Comunità) sarà a disposizione di tutta la nostra comunità. La continuità nei servizi socio assistenziali Fiore all’occhiello di questa amministrazione, della collaborazione con le scuole e con il volontariato, la gestione attenta del territorio al quale abbiamo aggiunto un bosco urbano dedicato al dottor Lazzaroni in località lamazzi. La collaborazione continua con gli istituti educativi che siano scuole o asili, il tutto mantenendo i conti in ordine con circa 300mila euro di avanzo di amministrazione. In questi anni abbiamo onorato ed estinto i debiti derivanti da mutui delle precedenti amministrazioni portando l’indice di indebitamento del nostro ente tra i più bassi della provincia. Con attenzione e professionalità abbiamo aderito a decine di bandi regionali nazionali e europei che ci hanno consentito di migliorare il nostro paese senza compromettere il nostro bilancio. Il percorso intrapreso e l’esperienza maturata deve essere tramandata ai ragazzi giovani che si stanno appoggiando nella nostra lista a questa esperienza amministrativa consci del fatto che non ci si improvvisa amministratore e la gavetta è fondamentale per occuparsi del nostro bellissimo paese».