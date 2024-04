Michele Scalvenzi correrà per la poltrona di sindaco

Il candidato sindaco per la lista civica "Orzi Futura" è Michele Scalvenzi.

"Con grande onore e senso di responsabilità, comunico ufficialmente la mia candidatura a Sindaco di Orzinuovi per le prossime elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 - ha fatto sapere cinonvinto ed emozionato - Raccolgo la storia amministrativa e politica di molte persone che negli anni si sono contraddistinte per generosità, dedizione, competenza, sempre al servizio degli orceani. La mia candidatura è un riflesso dell' impegno unitario e civico per un futuro migliore, per una comunità più dinamica, solidale, sostenibile. Per questo serviranno freschezza e nuove prospettive per costruire la Orzinuovi di domani, rappresentata emblematicamente anche nel simbolo che abbiamo creato con, sullo sfondo, la nostra Rocca e i tigli, da sempre orgoglio della comunità per lo splendore della loro fioritura".