Noi Cologne: "Sala? Scelta consensuale, ora manterremo l'impegno con la comunità"

Una decisione "consensuale", dovuta a una "situazione di stallo" che non ha lasciato altra scelta se non quella di prendere strade separate. Dopo l'annuncio sbrigativo di mercoledì, il gruppo Noi Cologne è tornato sulla decisione di non farsi più rappresentare da Alessandro Sala alla prossime elezioni comunali, motivando le scelte che hanno portato al "divorzio".

Noi Cologne: "Sala? Scelta consensuale"

"Ci sentiamo di ribadire essere stata consensuale e nel totale rispetto delle persone coinvolte e delle loro idee: molto semplicemente si è venuta a creare una situazione di stallo per la quale, né il candidato sindaco né il direttivo, nonostante gli sforzi ed i tentativi messi in opera, avrebbero potuto risolvere positivamente", hanno dichiarato dal gruppo Noi Cologne, augurando poi "ogni bene" a Sala. Nessun dissapore dunque dietro il passo indietro, come traspariva dal posto affidato ai social, ma una semplice divergenza di visioni sul futuro del paese.

Verso le elezioni

Fugate le voce e azzerato il tabellone, Noi Cologne si è messo al lavoro per ricoporre lo scacchiere e a tempo debito verrà presentato il nuovo candidato sindaco.

Nel frattempo è tempo "di riprendere la strada ed il progetto che fin dall’inizio abbiamo voluto difendere con ardore ed umiltà - hanno continuato - Non ci lasciamo spaventare da quello che potrà essere il risultato finale di questa importante maratona, riteniamo però fondamentale mantenere l’impegno che abbiamo preso con la Comunità Colognese al fine di farci meglio conoscere per tramite dei nostri progetti e delle nostre idee, come sempre mettendo i nostri nomi ed i nostri visi, continuando in autonomia il percorso. Al netto di tutte le voci che si potranno ascoltare, NOI Cologne farà sempre del suo meglio, presentando un programma semplice ma incisivo con il grande obiettivo di entrare a far parte della gestione della nostra amatissima Comunità e contribuire ai tanti miglioramenti ed affinamenti che attualmente abbisogna, dando voce a qualsiasi cittadino/a volesse farci presente le sue idee, critiche, dubbi o ansietà".