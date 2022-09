Matteo Renzi a Orzinuovi, la visita a sorpresa

Visita a sorpresa oggi (mercoledì 7 settembre 2022) alla Cascina Fabbrica del Gruppo AB a Orzinuovi.

Visita a sorpresa

Matteo Renzi è arrivato a sorpresa per visitare le eccellenze agricole bresciane. I temi che sono stati posti alla sua attenzione riguardano il benessere degli animali ma anche il riciclo della materia, la sostenibilità ambientale, la produzione energetica a basso impatto e a basso costo. Renzi si è mostrato molto interessato a questi temi, soprattutto a quello del biogas.

L'azienda

Il Gruppo AB da 40 anni è leader delle soluzioni di sostenibilità energetica: cogenerazione da gas metano, cogenerazione da biogas, biometano e trattamento delle emissioni in atmosfera. La realtà ha sede a Orzinuovi, presente in 20 paesi del mondo. Oggetto della visita di oggi è stata la Cascina Fabbrica del Gruppo AB, dove è presente una stalla super moderna con 800 capi, che utilizza le ultime tecnologie disponibili sul mercato per garantire il benessere animale. In ottica di un' economia circolare e del riuso delle risorse, i reflui dell’allevamento vengono impiegati per alimentare l’impianto a biogas presente in loco, che a sua volta produce energia elettrica e termica tramite cogeneratore e biometano tramite l’impianto di upgrading a biometano. Un altro risultato del processo è il digestato, un ottimo fertilizzante al 100 per cento naturale.