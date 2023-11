E' stata inaugurata questa mattina, domenica 19 novembre, la nuova sede della Lega di Chiari. Un luogo di incontro, in via Zeveto, dove ritrovarsi in vista delle prossime elezioni.

Inaugurata la nuova sede della Lega a Chiari

Le Lega c'è e vuole dimostrarlo. Dopo l'annuncio degli scorsi giorni della "non candidatura" di Alessandro Cugini, questa mattina il Carroccio ha inaugurato quella che per i prossimi mesi sarà la sua nuova casa. Presenti alla scopertura del logo, più che al taglio del nastro, numerosissimi esponenti del partito come i deputati Simona Bordonali e Paolo Formentini, gli europarlamentari Oscar Lancini e Silvia Sardone, il consigliere regionale Davide Caparini e Fabio Losio, presidente di Ersaf, ma anche esponenti della politica locale (in loco anche diversi amministratori dei Comuni del circondario).

A fare gli onori di casa il segretario della sezione, Mattia Lorenzi, accompagnato dagli storici Roberto Campodonico, Alessandro Cugini, Iris Zini, Giulio Landriscina, Lorenzo Stefanini e molti altri. Non sono, inoltre, mancati gli esponenti di Fratelli d'Italia, Forza Italia e della Civica a dimostrazione dell'unione del Centrodestra clarense.