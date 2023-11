Cugini annuncia la non candidatura: "Nuove situazioni mi impedirebbero l'impegno"

Ci saranno, hanno già ribadito di essere pronti a correre. La Lega punta ad essere protagonista alle elezioni in calendario per giugno del 2024, ma non sarà rappresentata dallo stesso volto che era riuscito ad unire l’intera compagine del Centrodestra nel 2019 e che, solo per una mancata di voti, non aveva portato a casa la vittoria. Alessandro Cugini, infatti, non sarà il candidato sindaco.

Cugini annuncia la non candidatura:

Ad annunciarlo, dopo settimane di richieste e rumors, è stato lui stesso. "Non farò il candidato, ma ci sarò". Non farò il candidato sindaco, ma ci sarò», ha infatti rimarcato il capogruppo del Carroccio che, inoltre, ha spiegato le motivazioni della sua scelta.

In queste settimane tanti clarensi mi hanno chiesto se l'anno prossimo sarò ancora io il candidato sindaco per il centrodestra a Chiari. Tempo fa ho deciso di rinunciare a questa opportunità, seppur con profondo rammarico. Nuove situazioni di famiglia e lavoro mi impedirebbero, in caso di vittoria, di sostenere l'impegno che il delicato incarico di Sindaco di Chiari richiede.

Ma non per questo sarà assente nella corsa:

Resto però in prima fila. Ho potuto infatti fare questa scelta e condividerla con la mia Lega in totale serenità. Ho potuto farlo perché siamo una squadra forte e con molte idee, che stiamo trasformando in punti di programma progettando la Città del prossimo decennio.

E per il futuro? Le idee sembrano piuttosto chiare.

Come Lega abbiamo già individuato chi potrebbe guidare l'intera squadra con successo al mio posto. Io sarò al suo fianco, mettendo a disposizione tutta l'esperienza acquisita dal 2007, quando da diciottenne ho iniziato con passione la mia attività politica, ad oggi. Lega e forze di Centrodestra, ora tocca a noi. Facciamo squadra e prepariamoci a guidare la nostra amata Chiari.

Nessun accenno, però, a chi potrebbe essere il suo "successore". Le voci sono tante e corrono veloci, ma attualmente è ancora difficile comprendere quali corrispondano al vero.

Certamente alla cittadinanza è sempre piaciuto molto il consigliere Roberto Campodonico (spesse volte premiato con il massimo dei voti), ma si è sentito più volte nominare anche l’ex sindaco di Coccaglio, Franco Claretti (voce assolutamente non confermata), ma non solo. Del resto, non è un mistero, si aspettano le alleanze: Carroccio e Centrodestra sanno bene che uniti possono fare la differenza.

L'inaugurazione della sede

La Lega taglia il nastro della sua "nuova casa". L’appuntamento è per domenica mattina. Per l’occasione sarà presente il Direttivo, composto dal segretario Mattia Lorenzi e da Roberto Campodonico, Giulio Landriscina, Lorenzo Stefanini e Levi Pesci, ma presenzieranno anche tutti i tesserati e i simpatizzanti della sezione locale. In via Zeveto, 26 (a partire dalle 10) saranno presenti anche numerosi esponenti politici della Lega che verranno a Chiari per un saluto.

Inauguriamo il luogo che nei prossimi mesi sarà la nostra casa, il punto d’incontro. Il giovedì sera, per esempio, sarà sempre aperta al confronto e alla cittadinanza. Siamo presenti, pronti a lavorare e metterci in gioco e proprio per questo avevamo bisogno di un posto dove confrontarci e portare avanti le nostre idee. Idee che ci sono e continueranno a crescere in vista delle elezioni del prossimo giugno.

Per informazioni è possibile contattare Mattia al numero 320.2432617. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.