Il sindaco Maffoni "licenzia" la Epis da assessore

Il sindaco di Orzinuovi, Gianpietro Maffoni, ha "licenziato" da assessore Federica Epis. La fiducia sarebbe venuta meno.

In via ufficiosa è un dato di fatto anche se la notizia sarà divulgata secondo etichetta nei prossimi giorni. Dopo 4 anni di governo del territorio a braccetto, Epis non coprirà più il ruolo di assessore a Orzinuovi. Non ci sarebbe una motivazione scatenante alla base della scelta del senatore di Fratelli d'Italia ma piuttosto una sorta di divergenza costruita nel tempo. Eletta nel 2019 con la compagine di centro destra, alla portavoce leghista era stata assegnata la delega al Bilancio con altre specifiche come rapporti con gli enti partecipati, Agricoltura, Caccia, pesca e parchi.

Nessuna dichiarazione

Riguardo al "cambio di rotta" da parte del sindaco, Epis sarebbe stata invitata negli scorsi giorni proprio da Maffoni a rinunciare al ruolo ma pare che abbia immediatamente rimandato l'invito al mittente. La resistenza della leghista lo avrebbe perciò costretto ad utilizzare la propria autorità togliendole la carica. Al momento nessuna delle due parti coinvolte ha rilasciato dichiarazioni, ma per chi conosce bene la realtà amministrativa orceana, una svolta legata alla compagine di governo era nell'aria già da tempo. Resta comunque degna di nota anche la notizia che la richiesta delle dimissioni proposta a Epis sia arrivata ad una manciata di giorni dalla sua mancata rielezione in Regione.