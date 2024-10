"Sleep Mode": consigli e curiosità sul sonno e su come riposare meglio a Elnòs Shopping.

A Roncadelle Sleep Mode fino al 3 novembre

Prenderà il via domenica 13 ottobre 2024 la campagna "Sleep Mode" a Elnòs Shopping a Roncadelle. Fino al prossimo 3 novembre 2024 darà ai visitatori del Meeting Place l'opportunità di scoprire interessanti curiosità sul sonno, immergersi in esperienze rilassanti e ricevere consigli pratici per riposare meglio grazie a workshop e attività creative.

In programma diversi eventi esclusivi

“Sleep Mode” è una campagna internazionale promossa da Ingka Centres, presente sul territorio bresciano con ELNÒS Shopping. L’iniziativa si articola in diversi eventi esclusivi, con momenti speciali dedicati al sonno a partire da domenica 13 ottobre, dalle 15 alle 18.

La lettura ad alta voce

Il primo appuntamento è con La Voce della Buonanotte, un workshop di doppiaggio che promuove il piacere della lettura condivisa, come la fiaba prima di andare a dormire, favorendo momenti di relax insieme ai più piccoli. L’iniziativa, dedicata a chi desidera affinare le proprie capacità di lettura ad alta voce, è organizzata insieme a Luca Gatta, attore, doppiatore e docente della Scuola Doppiaggio di Brescia, che guiderà i partecipanti attraverso le tecniche di lettura espressiva. L’evento, organizzato in collaborazione con Rete CAUTO e ospitato dallo Spazio TeenZ, al primo piano del Meeting Place, è gratuito e consente di coinvolgere un massimo di 15 persone. Le iscrizioni devono essere effettuate tramite Booking Tool di ELNÒS Shopping.

Sogni Felici

Domenica 27 ottobre 2024, doppio appuntamento dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 13 alle 14.30, con Sogni Felici, un laboratorio creativo organizzato da Republique Fabrique, brand di abbigliamento artigianale e scuola di sartoria indipendente di Brescia fondati da Elena Marella e Francesca Temponi per promuovere l’artigianato sartoriale, nel rispetto del valore delle cose fatte a mano. I partecipanti impareranno a cucire oggetti legati al mondo del sonno, come un cuscino e una maschera per dormire, acquisendo le basi della sartoria.

Alla fine del workshop, concepito insieme a Rete CAUTO come un momento di tranquillità e creatività che permette di staccare dalla frenesia quotidiana e di sperimentare un approccio creativo al riciclo trasformando materiali esistenti in nuovi oggetti originali e funzionali, i partecipanti riceveranno un kit con le istruzioni per ricreare a casa quanto appreso durante l’incontro. L'evento, gratuito, è aperto a un massimo di 20 partecipanti che dovranno effettuate l’iscrizione tramite Booking Tool di ELNÒS Shopping e presentarsi nell’orario prescelto presso lo spazio TeenZ al primo piano.

Un sonno bestia

Infine, tutti i giorni, fino al 3 novembre, negli orari di apertura del Centro, sarà possibile visitare l’esposizione scientifica Un sonno bestia. Il sonno nel mondo animale, curata da Ecozoica e allestita presso il T-HUB al primo piano. La mostra, fruibile gratuitamente, esplora i temi scientifici più misteriosi del sonno e le strategie che le specie animali hanno adottato per far fronte alla necessità di dormire, arrivando a manifestare comportamenti insoliti e sorprendenti. L’esposizione verrà illustrata anche attraverso visite guidate gratuite il sabato e la domenica alle 11.30, 13, 15, 17, 18.30.Per maggiori informazioni visitare il sito elnosshopping.info.

