Job Days al via la terza edizione a Elnòs Shopping.

A Elnòs Shopping arrivano i Job Days

Due giornate di orientamento a Elnòs Shopping a Roncadelle per la terza edizione dei Job Days, iniziativa ideata per favorire l'incontro tra le realtà commerciali del Centro e candidati in cerca di un’occupazione o di nuove opportunità lavorative. Appuntamenti venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2024 dalle 10 alle 19 nello Spazio Eventi al primo piano del Centro. Un'occasione utile per coloro che intendono entrare nel mondo del lavoro o esplorare nuove direzioni professionali. Ma anche un valido supporto agli store alla ricerca di personale.

Le opportunità offerte

I partecipanti potranno incontrare responsabili delle risorse umane e recruiter dei punti vendita del centro, tra cui IKEA Brescia, Kiko Cosmetics, Befed, JD Sports, Poke House, Primadonna, Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo e Tezenis. Saranno inoltre presenti esperti dell’agenzia di lavoro MAW Spa e della Cooperativa "Il Gabbiano", cooperativa sociale che si occupa da oltre 35 anni di persone fragili e che sarà presente per il reclutamento di personale da impiegare nei propri servizi.

Speed date lavorativi – colloqui brevi e mirati – saranno disponibili per i candidati interessati, che potranno prenotare il proprio turno online attraverso il sito dedicato. Le posizioni aperte in molteplici settori, dal retail alla ristorazione, fino al benessere e alla moda, garantiranno opportunità sia a chi ha già esperienza, sia ai più giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro.

”Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente i Job Days, un’iniziativa di valore che conferma l’impegno del nostro Meeting Place nei confronti della comunità che ci ospita e dei nostri partner commerciali.” – ha dichiarato Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager di ELNÒS Shopping. ‘’ Il successo delle edizioni precedenti conferma quanto questo tipo di eventi siano un motore di crescita per il territorio e un'opportunità per chi cerca un impiego o vuole intraprendere nuove direzioni professionali”.

Come fare per partecipare

Per prenotarsi agli speed date e scoprire nel dettaglio le posizioni aperte, è possibile visitare il sito elnosshopping.info.