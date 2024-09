TeenZ: domani l'inaugurazione a Roncadelle dello spazio dedicato ai ragazzi dai 13 ai 19 anni

TeenZ: domani (sabato 28 settembre 2024) l'inaugurazione a Roncadelle dello spazio dedicato ai ragazzi dai 13 ai 19 anni.

Formazione e relax

Uno spazio pensato per i ragazzi di età compresa fra i 13 e i 19 anni, questo è TeenZ che trova spazio all'interno di ELNÒS Shopping: i giovani potranno vivere esperienze formative, creative e di relax in un ambiente accogliente e stimolante, ispirato al linguaggio artistico di Piet Mondrian e progettato e arredato da IKEA Brescia.

Da ottobre 2024 a giugno 2025

Aperto tutti i sabati pomeriggio da ottobre 2024 a giugno 2025, il nuovo spazio dedicato ai giovani si distinguerà per un programma stimolante: a partire da sabato 12 ottobre 2024, comprenderà laboratori, conferenze, talk, mostre, attività di ascolto e supporto, realizzati grazie alla collaborazione con le cooperative sociali La Nuvola Nel Sacco, Il Calabrone e Abibook.

TeenZ: le finalità

Gli educatori professionisti saranno sempre presenti e disponibili per accogliere e guidare i ragazzi sia nei momenti di relax e ascolto che nella partecipazione alle attività, in cui i "linguaggi" saranno il tema conduttore. Il palinsesto di TeenZ avrà l’obiettivo di ispirare i ragazzi a sviluppare le loro abilità di comunicazione, rendendo disponibile un ambiente in cui possano allenare le proprie abilità sociali ed emotive.

Le attività promuoveranno il dialogo tra pari ma anche intergenerazionale, e stimoleranno i partecipanti a raccontare il mondo giovanile, incoraggiandoli a essere protagonisti di cambiamenti positivi. Attraverso la co-creazione di contenuti e palinsesti, i giovani avranno la possibilità di dare voce alle proprie idee e creare progetti rilevanti e coinvolgenti sui temi della multiculturalità, del rispetto dei diritti e dell’attenzione per l’ambiente e del volontariato.

Dal mese di febbraio, TeenZ sarà attivo anche nei giorni infrasettimanali, ospitando progetti specifici per le scuole della provincia di Brescia, in collaborazione con i Partner Istituzionali Editoriale Bresciana e Rete CAUTO.

“La provincia di Brescia è stata una tra le più colpite dalla Pandemia Covid-19 - ha dichiarato Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager di ELNÒS Shopping - Tra le eredità lasciate da questo evento eccezionale, una tra le più visibili è un più ampio disagio giovanile. In questo nuovo contesto, il nostro impegno costante per creare valore per le comunità locali ci ha portati a una riflessione profonda, insieme a IKEA Brescia, sulle possibilità e gli strumenti che possiamo mettere a disposizione, all’interno del nostro meeting place, per rispondere con un esempio positivo di attivazione.“ “Dal dialogo con il contesto che ci ospita è nata l’opportunità di offrire ai nostri giovani visitatori un luogo dedicato, dove incontrarsi e trovare sia uno spazio per il proprio tempo libero, sia un megafono credibile per uno storytelling autodiretto e costruttivo - ha aggiunto Anna Ruzzier Customer Experience Leader di ELNÒS Shopping - Oltre all’accoglienza, è nostro desiderio proporre un calendario ricco di esperienze, che spazino dalla musica all'arte, dalla formazione all’orientamento, senza trascurare i temi dell’identità e del benessere della persona, della creatività e dell’espressione di sé.”

“Le cooperative sociali la Nuvola nel sacco, Il Calabrone, Abibook hanno accettato con entusiasmo questa opportunità e siamo davvero felici di poter contribuire, anche in luoghi non “usuali” ma frequentati in maniera importante dai più giovani, con una attenzione educativa - ha spiegato Federica Avigo Presidente Cooperativa La Nuvola nel Sacco - Speriamo che questa iniziativa possa ispirare altri a investire nei propri giovani, riconoscendo il loro potenziale e il loro ruolo fondamentale nel futuro della società.”

Taglio del nastro

L'inaugurazione è in programma per domani (sabato 28 settembre 2024), con una diretta speciale di Radiobresciasette, dalle 15 alle 18, insieme a Maddalena Damini, Davide Briosi e Dave Turetta, con la partecipazione dell’ospite d’eccezione Jolanda Renga. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.elnosshopping.info