Cristina D'Avena a Elnòs Shopping per il suo ottavo compleanno.

In festa con Cristina D'Avena

Otto anni di Elnòs Shopping: per festeggiare questo traguardo, venerdì 20 settembre 2024 è in programma un evento che vedrà la partecipazione di Cristina D'Avena, celebre cantante amata da diverse generazioni per le sue sigle dei cartoni animati. L’artista salirà sul palco alle 18 per un mini-live gratuito e aperto a tutti, offrendo al pubblico un emozionante viaggio tra le sue canzoni più iconiche.

Firmacopie

Al termine dello show, Cristina D’Avena incontrerà i fan per un esclusivo firmacopie dedicato al CD “40 – Il Sogno continua”, la raccolta celebrativa dei suoi 40 anni di carriera. Chi non fosse in possesso dell’album potrà acquistarlo all’interno di ELNÒS Shopping, nei punti vendita Euronics Dimo e Mondadori Bookstore.

Ritirando uno dei 250 pass speciali, disponibili a partire dal 16 settembre presso l’Infopoint del Centro, i fan avranno l’opportunità di accedere all’area fronte palco a partire dalle ore 16.00, assicurandosi un posto in prima fila. Per tutti gli altri partecipanti, l’accesso all’area sarà aperto dalle ore 17.00 e sarà regolato in base all’ordine di arrivo.