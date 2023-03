Vittorio Sgarbi a Verolanuova al "Tiepolo Scomposto".

Alle 20.30 di ieri sera (lunedì 13 marzo 2023) il professore e sottosegretario ai Beni culturali e consigliere in Regione Lombardia ha fatto tappa a sorpresa a Verolanuova: presenti il primo cittadino Stefano Dotti, il parroco don Lucio Sala, i restauratori Paola Guerra, Monica Abeni e Antonio Zaccaria oltre al direttore artistico Pietro Arrigoni.

Ha ammirato i teleri restaurati e la mostra multisensoriale inaugurata domenica 12 marzo 2023. Di quest'ultima, in particolare, ne è rimasto positivamente colpito considerandola come un'idea originale e innovativa.

Tiepolo Scomposto

Presentato a inizio febbraio, il progetto Tiepolo Scomposto vuole accompagnare i verolesi e non alla scoperta di uno dei più importanti artisti dell'epoca moderna. Un'esperienza profonda, capace di indagare non solo la vita e l'arte di Gimbattista Tiepolo, ma di riscoprire il suo rapporto con Verolanuova e la sua storia partendo dal restauro appena concluso dei due teleri presenti nella basilica di San Lorenzo (La caduta della manna e Il sacrificio di Melchisedech), inaugurata la scorsa domenica con il taglio del nastro della mostra "I 30 volti del Tiepolo", che oggi continua con il nuovo atto. Il secondo dei 30 eventi in calendario nella kermesse, che per 3 mesi offrirà a tutti uno sguardo profondo sul rapporto fra il Tiepolo e il territorio della Bassa bresciana.