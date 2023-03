"Tiepolo scomposto", la rassegna entra nel vivo con i Madonnari e la tela di Omar Rossetti

La kermesse "Tiepolo scomposto", commissionata dal Comune di Verolanuova e realizzata dal direttore artistico Pietro Arrigoni e dal suo staff, entra nel vivo con il secondo appuntamento in piazza Malvestiti, con l'esibizione dei Madonnari e con Michela Vicini, artista internazionale e vincitrice del premio Madonnari del Corvione. A completare la giornata di arte e cultura sarà poi il Tiepolo scomposto di Omar Rossetti, inagurato nella chiesa della Disciplina in via Castelli.

"Tiepolo scomposto", la rassegna continua

Presentato a inizio febbraio, il progetto Tiepolo Scomposto vuole accompagnare i verolesi e non alla scoperta di uno dei più importanti artisti dell'epoca moderna. Un'esperienza profonda, capace di indagare non solo la vita e l'arte di Gimbattista Tiepolo, ma di riscoprire il suo rapporto con Verolanuova e la sua storia partendo dal restauro appena concluso dei due teleri presenti nella basilica di San Lorenzo (La caduta della manna e Il sacrificio di Melchisedech), inaugurata la scorsa domenica con il taglio del nastro della mostra "I 30 volti del Tiepolo", che oggi continua con il nuovo atto. Il secondo dei 30 eventi in calendario nella kermesse, che per 3 mesi offrirà a tutti uno sguardo profondo sul rapporto fra il Tiepolo e il territorio della Bassa bresciana.

I madonnari e la tela di Omar Rossetti

Protagonisti della mattina sono stati l'esibizione dei madonnari, con Michela Vicini vincitrice del premio madonnari del Corvione, in piazza Malvestiti e Il Tiepolo scomposto di Omar Rossetti, svelato nella chiesa della Disciplina. Un nuovo palcoscenico, di professione impiegato, che ha trovato nell'arte la sua vocazione e, perché no, la sua strada. "La sfida è stata di passare dal piccolo al grande, pensavo mi mettesse in difficoltà ma è andato tutto bene", ha spiegato Rossetti, già "reduce" dal murales realizzato presso la palestra di Verolanuova. Un plauso è arrivato anche dal direttore artistico Arrigoni, che ha sottolineato l'originalità dell'artista. "Rossetti disegna sulle scarpe ed è bellissimo pensare che queste portino in giro per il mondo il Tiepolo, ma anche l'arte, la cultura e la conoscenza".

Foto 1 di 5 Simona lanfredi Sofia di bozzolo Foto 2 di 5 Michela Vicini Foto 3 di 5 Mariano Bottoli Foto 4 di 5 Omar Rossetti Foto 5 di 5

I prossimi eventi

Presente, in rappresentanza dell'Amministrazione, anche l'assessore alla Cultura Carlotta Bragadina. "Abbiamo riascontrato grande gioia nella popolazione, questi eventi stanno coinvolgendo tutto il paese e sono un volano per riscoprire non solo il territorio e l'arte, ma anche il senso di coesione e dello stare insieme. Verolanuova si sta riscoprendo grazie alla cultura".

La rassegna continuerà giovedì 9 con lo storico d'arte Davide Dotti, nella casa canonica di via Cavour 23. Domenica 12 ci sarà l' inaugurazione della mostra multisensoriale, che rimarrà attiva tutti i week end nella Chiesa della Disciplina alle 11: lo stesso giorno, alle 18, si terrà il concerto con l'orchestra Bazzini Consort nella basilica di San Lorenzo. Giovedì 16 spazio alla rassegna letteraria con il profumiere Roberto Dario nella Chiesa della Disciplina; sempre qui, domenica 19, si svolgerà la performance di Giulia Gaudenzi, prenotazione obbligatoria chiuderà il mese la rassegna letteraria alle 18 nella Bottega del caffè con i restauratori Monica Abeni, Paola Guerra e Antonio Zaccaria. Gli eventi continueranno fino a tutto il mese di maggio, per ulteriori informazioni si rimanda a visitverolanuova.it.