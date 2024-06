Il Gruppo Hamici alla scoperta della Protezione civile cinofila

I migliori amici dell'uomo non sono solo animali da compagnia, ma molto, molto di più come ha scoperto l'associazione Hamici di Leno.

Gruppo cinofilo protezione civile

Tra la folta vegetazione del parco dello Strone, a Verolanuova, si trova il campo addestramento del Gruppo cinofilo di protezione civile verolese. Alberi, corsi d'acqua, ampie radure ed una vera e propria palestra per cani: tutto serve per addestrare gli amici a quattro zampe a non avere paura di niente, ad affrontare ogni situazione perché quando sono chiamati all'azione il loro è un ruolo molto importante: perché ci si affida al loro coraggio, al loro fiuto ed alla loro perseveranza per poter trovare chi si è disperso. Sono 21 i volontari e 18 i cani che si allenano senza sosta, l'addestramento è continuo, per essere in grado di fare la differenza in una situazione di emergenza, ma questi cani e i loro padroni fanno molto di più, come incontrare le tante realtà del territorio.

L'incontro con il Gruppo Hamici

Ecco perché lunedì mattina, proprio nel campo addestramento, il Gruppo Hamici di Leno, che da anni si impegna per offrire occasioni ricreative ai persone con diverse disabilità. Per tutta la mattina i cani hanno mostrato quello che sono in grado di fare: dalla capacità di ubbidire a quella di ritrovare persone nascoste tra la boscaglia. Entusiasti i ragazzi di Hamici che hanno assistito con piacere e vivo interesse, aspettando con impazienza il momento di poter fare le coccole agli amici a quattro zampe