Tiepolo Scomposto: inaugurata la mostra multisensoriale

Tiepeolo Scomposto: inaugurata la mostra multisensoriale.

Tiepolo Scomposto: il taglio del nastro

Taglio del nastro questa mattina (domenica 12 marzo 2023) a Verolanuova per la mostra multisensoriale parte del Tiepolo Scomposto: numerose le persone presenti. Tutti gli incontri che sono stati fatti hanno riscosso una nutrita partecipazione.

I presenti

Ad intervenire il sindaco Stefano Dotti

"Le pale del Tiepolo sono l'occasione per riscoprire il territorio, come questa bellissima chiesa ( Chiesa della disciplina ndr)"

Il direttore artistico Pietro Arrigoni

"Grazie a chi ha reso questa esposizione possibile, grazie a tutti i giovani coinvolti, sono tanti, grazie alla sinergia con l'istituto Pascal Mazzolari"

La curatrice della mostra la dottoressa Laura Sala che ha fatto un grande lavoro di ricerca e la dottoressa Anita Papa coordinatrice della mostra. Presente anche il dottor Roberto Dario chimico delle fragranze che ha curato due percorsi nella mostra. All'interno della chiesa è presente un totem con tutte le curiosità, le interviste e tanto altro relativo alla mostra. Un altro totem è presente in piazza con informazioni sul Festival.

"Tiepolo scomposto", la rassegna continua

Presentato a inizio febbraio, il progetto Tiepolo Scomposto vuole accompagnare i verolesi e non alla scoperta di uno dei più importanti artisti dell'epoca moderna. Un'esperienza profonda, capace di indagare non solo la vita e l'arte di Gimbattista Tiepolo, ma di riscoprire il suo rapporto con Verolanuova e la sua storia partendo dal restauro appena concluso dei due teleri presenti nella basilica di San Lorenzo (La caduta della manna e Il sacrificio di Melchisedech), inaugurata la scorsa domenica con il taglio del nastro della mostra "I 30 volti del Tiepolo", che oggi continua con il nuovo atto. Il secondo dei 30 eventi in calendario nella kermesse, che per 3 mesi offrirà a tutti uno sguardo profondo sul rapporto fra il Tiepolo e il territorio della Bassa bresciana.