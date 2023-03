Borgo San Giacomo: inaugurata la panchina rossa

Inaugurata nella serata di ieri (sabato 11 marzo 2023) la panchina rossa a Borgo San Giacomo.

Numerosa la partecipazione all'inaugurazione della panchina rossa. Donata dagli Amici di Acqualunga e recuperata grazie al lavoro dei fratelli Gentili nella loro carrozzeria e personalizzata dai ragazzi delle classi terze e le secondarie di primo grado, è la panchina rossa che ricorda quanto la parola libertà non riguarda oggi ancora tutte le donne. Fortemente voluta dalle presidenti del consiglio di Frazione di Acqualunga e Padernello, è stata posizionata nella via principale del paese.

“Non possiamo essere indifferenti alle testimonianze delle donne vittime di violenza e non possiamo pensare che non ci riguardi la situazione delle donne del mondo che ogni giorno devono lottare o rassegnarsi alla violazione dei diritti basilari, in un mondo che ci ostiniamo a sognare civile con i diritti di cui noi beneficiamo spesso senza riflettere sul loro valore", le parole dell'assessore Silvia Sbruzzi assessore alla cultura e ambiente. "Un grazie particolare Il prof. di arte Giuseppe Tacconi e i ragazzi della scuola primaria di secondo grado che hanno creato e realizzato la scritta che da oggi rappresenterà il nostro no contro la violenza alle donne.Ringrazio le associazioni e le persone presenti perché esserci significa aver capito che la partecipazione è la forza delle grandi battaglie anche quando queste battaglie non ci riguardano personalmente ma servono. Servono per sostenere le associazioni che ogni giorno aiutano chi è vittima. Servono per abbattere il muro dell’indifferenza e del silenzio, servono per isolare i pregiudizi . Non possiamo sperare in un cambiamento se non c’è partecipazione”.