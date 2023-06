Classica, lirica, sinfonica, cameristica, antica, ma non solo: tra i 75 concerti della sesta edizione del festival «Onde musicali sul Lago d’Iseo», promosso dall’Accademia Tadini di Lovere e organizzato con la collaborazione di Visit Lake Iseo e di tutti i Comuni lacustri, spicca l’esibizione del duo composto dal violista Gian Paolo Guatteri e dal violoncellista Nicola Raffaello Tallone in programma per domani, mercoledì, a Pilzone d’Iseo, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo con inizio alle 21 e ingresso libero.

Violino e violoncello protagonisti con il duo Guatteri e Tallone

Guatteri e Tallone sono componenti di diverse formazioni, tra cui l’Orchestra da Camera di Lugano, e sono accomunati dalla stessa passione per la musica da camera. A Iseo proporranno un «Intenso dialogo musicale e amabile eloquio strumentale», cioè pagine composte appositamente per questi due strumenti, con un’attenzione particolare all’epoca a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento. Più nel dettaglio, eseguiranno il «Duett mit zwei obligaten Augengläsern» di Ludwig van Beethoven, la «Sonata in La bemolle maggiore» di Alessandro Rolla, la «Sonata in Si bemolle maggiore» di Michel Corrette, la «Sonata in Do minore» di Luigi Boccherini e la Fantasia del compositore contemporaneo Valentino Straser.