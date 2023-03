Roberta Pancera espone a Cremona

Roberta Pancera reduce dal successo della mostra Segni: tracce di memoria non si ferma e inaugura Pensieri incisi.

Pensieri incisi

Giovedì alle 21,15 nell'Antica osteria del fico, Pancera non solo inaugurerà l'esposizione delle sue stampe e degli strumenti "del mestiere", visitabili fino a mercoledì 5 aprile, ma si intratterrà in un dialogo sull'arte e sull'incisione con la critica d'arte Donatella Migliore, proprio lei infatti ha fortemente voluto organizzare questa esposizione catturata dal lavoro dell'artista e dalla sua recente esposizione a Verolanuova con Segni: tracce di memoria, una mostra antologica sul lavoro dell'artista e nello stesso tempo una occasione per i ragazzi dell'Istituto Mazzolari che hanno vestito i panni delle guide. L'esposizione di Pancera si inserisce nella rassegna Il Fico degli Artisti ideata e curata da Migliore presso l'antica Osteria del Fico di Cremona. Uno spazio che da sempre ospita rassegne musicali, presentazioni di libri, appuntamenti con l'arte e la letteratura declinata in tutti i suoi generi, incontri e dibattiti sui più vari temi dell'attualità, tanto da essere divenuto negli anni un vero punto di riferimento per la cultura e l'arte a Cremona.

Il format, pensato da Migliore prevede una mostra, allestita nell'apposito spazio espositivo dell'Osteria del Fico, e una serata dedicata all'intervista all'artista di turno, di cui il pubblico può poi vedere le opere selezionate e presenti in mostra. L'intervista solitamente vuole essere una chiacchierata durante la quale l'artista ha la possibilità di spiegare le tecniche sperimentate e utilizzate e le ragioni delle sue scelte estetiche e formali.

Roberta Pancera

Pancera, insegnate d’arte all’istituto comprensivo di Pralboino, è incisore e pittrice, avvezza a mostre e concorsi internazionali ha accettato con piacere questo invito con l’intento di diffondere un antico mestiere e una tecnica ancora di nicchia, perché se è vero che gli strumenti digitali sono ormai i prediletti per fare grafica, lo è altrettanto il fatto che l’approfondita conoscenza di varie forme d’arte, del disegno, della capacità di immaginare l’opera finita e quindi progettarla con sapienza sono qualità senza tempo.