Prosegue il lavoro per sostenere e incentivare il commercio di vicinato di concerto con il Distretto diffuso del Commercio I Borghi di Franciacorta.

Borghi di Franciacorta: 72mila euro a sostegno del commercio di paese

E' stato aperto il bando da 72mila euro per le imprese che hanno aderito al distretto, che in questo modo potranno richiedere un contributo economico per opere di miglioramento. Si tratta di un’iniziativa sovracomunale che, oltre al Comune di Provaglio d’Iseo in veste di capofila, vede partecipi i Comuni di Corte Franca, Monticelli Brusati, Ome e Passirano e ha come obiettivo il sostegno al tessuto urbano, più direttamente attraverso il supporto concreto alle imprese nella realizzazione degli interventi finalizzati alla rigenerazione, riqualificazione e adeguamento della propria attività.

L’obiettivo è favorire lo sviluppo delle attività commerciali, di modalità innovative di organizzazione di vendita (commercio elettronico, consegna a domicilio) come arricchimento del canale tradizionale, e di promozione commerciale. Non solo, con queste iniziative si cerca di introdurre interventi di miglioramento e rinnovamento dei punti vendita per quanto riguarda gli aspetti estetici e funzionali sia interni che esterni.

Sul sito web istituzionale di ciascun Comune del Distretto è possibile scaricare il bando completo della modulistica necessaria alla presentazione dell’istanza di assegnazione del contributo.

Per chi avesse necessità di una consulenza, martedì dalle 10.30 alle 13 a Palazzo Francesconi sarà attivo lo sportello "Impresa" Per maggiori chiarimenti è possibile anche inviare una mail a distrettodelcommercio@comune.provagliodiseo.bs.it