A sorpresa arriva Sgarbi

Giovedì il critico d’arte e sottosegretario alla Cultura nell'attuale governo ha visitato i palazzi più importanti della città.

Vittorio Sgarbi arriva a Orzinuovi

A metterci lo zampino, per l’appuntamento con una dei massimi esperti d’arte italiani e non solo, è stato Roberto Grazioli, insegnante di musica di casa a Soncino che spesso collabora anche con il Comune di Orzinuovi. «Grazioli mi ha contattato poco prima che Sgarbi arrivasse, un’oretta prima, chiedendomi se avessimo avuto piacere di mostrargli la città e, soprattutto, la mostra del Foppa – ha detto l’assessore all’Istruzione Luca Bulla – Abbiamo ovviamente accettato, per noi sarebbe stato un grandissimo onore ospitarlo».

Il ritrovo è avvenuto davanti alla Rocca di Orzinuovi intorno alle 12 e 15, con il vice sindaco Laura Magli, l’assessore alla Cultura Carlo Lombardi, il curatore della mostra, Roberto Consolandi, Gianfranco Antonelli e poco dopo li ha raggiunti anche il consigliere Leonardo Binda.

Il Foppa e le bellezze orceane

Dopo aver passeggiato tra le stanze della Rocca allestite dal professor Consolandi per l’importante mostra dedicata a Vincenzo Foppa, la visita si è ampliata con la scoperta della parrocchiale e della chiesa del Carnerio insieme al parroco don Domenico Amidani e a seguire il critico d’arte e politico ha visionato la storica sala consiliare orceana e un quadro di Sartorio.

Ultima tappa orceana palazzo Livraga Maffeis che ha un’importanza architettonica davvero straordinaria.

Il sindaco Gianpietro Maffoni, in trasferta a Roma, ha raggiunto il gruppo con una chiamata e due battute sulla visita di Sgarbi.

Una passeggiata per le vie di Barco

Seconda tappa tutta orceana quella nella frazione di Barco, dove il sottosegretario alla Cultura ha visitato la Rocca e tutte le opere che sono state raccontate dal film La contea nella nebbia.

«E’ stata una visita davvero piacevole che speriamo di ripetere, Vittorio Sgarbi è stato molto generoso nei confronti della nostra cittadina e da una visita che doveva essere lampo ha passato quasi quattro ore sul nostro territorio – ha continuato Bulla - Ci ha fatto davvero piacere poterlo incontrare, è una persona carismatica e inarrivabile nel suo settore, ciò che mi ha colpito è stata soprattutto la sua inesauribile curiosità, non solo nell’arte: è stato attento ad ogni dettaglio e sentirlo parlare è davvero molto coinvolgente». Una visita che ha colto di sorpresa gli amministratori di Orzinuovi e che di certo ha garantito lustro e visibilità alla mostra di Vincenzo Foppa che ha già avuto un grandissimo successo di pubblico e a livello mediatico.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla compagine di Maffoni, ora ha incassato anche i complimenti di una delle personalità più influenti dell’ambito artistico e culturale.