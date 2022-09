Rinviato per mancanza di acqua nel lago d'Iseo il concerto sull'isoletta di Loreto. In programma per domani, sabato 10 settembre, l'esibizione di chiusura del festival Onde musicali è stata spostata al 24 settembre poiché il livello del Sebino non consente l'attracco sull'isola.

Rinviato il concerto sull'isola di Loreto a causa... della siccità

Gli organizzatori della quinta edizione del festival Onde musicali del lago d’Iseo si erano abituati a risolvere molti problemi organizzativi nell’allestire centinaia di concerti, ma certo non si aspettavano di dover sospendere l’esecuzione dei concerti di chiusura sull’isola di Loreto a causa della siccità. Il livello basso del lago impedisce l'attracco dei battelli in sicurezza e i concerti programmati alle 16 e alle 18.30 (per un massimo di 60 persone l'uno) sulla splendida isoletta, che con il suo patrimonio botanico è una esclusività, sono stati spostati a sabato 24 settembre.

“Lo scarso 'pescaggio' per il traghetto non permette di accostare e sbarcare in sicurezza gli ospiti – hanno fatto sapere gli organizzatori - Da qui la decisione di cambiare data. I concerti erano sold out da molte settimane e coloro che non potranno partecipare il 24 settembre potranno chiedere il rimborso di quanto versato entro domani, sabato”. I posti che si renderanno liberi saranno rimessi in vendita.

Il concerto di chiusura del Festival sull’isola di Loreto è ormai un evento cult per il lago d’Iseo, che vive dall’inizio di giugno un’ondata di musica classica con esecutori giovani ed esperti che si sono esibiti in trenta siti diversi ricchi di storia e di fascino, dislocati nei venti comuni rivieraschi e collinari aderenti.