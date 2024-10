"Percorsi segreti, tesori celati": la presentazione a Gussago.

A Gussago la presentazione di "Percorsi segreti, tesori celati"

Si tratta di un percorso culturale innovativo dedicato ai bambini e finanziato da Fondazione Cariplo tramite il bando "Alla scoperta della Cultura": previsti allestimenti, visite teatralizzate, escape room, laboratori stem, giochi, trabocchetti e indovinelli con attori e giovani scienziati. I bambini dovranno conquistare il titolo di Cavaliere della Bellezza, della Cultura e della Sostenibilità.

Il progetto è stato presentato a Gussago, ad intervenire sono stati:

Giovanni Coccoli - sindaco di Gussago:

“Per Gussago la protagonista sarà la Santissima, siamo contenti che questo luogo sia aperto anche ai bambini, abbiamo fortemente lavorato affinché diventi una realtà accessibile a tutti e aperta a progetti importanti come questo”.

Simone Valetti - assessore alla Cultura del Comune di Gussago:

“Come Amministrazione Comunale scegliamo di essere parte di progetti vicini al territorio e a coloro che ne fanno parte. Con Musical-mente c’è una lunga storia di collaborazione e per questo ogni anno il nostro sostegno si rinnova. Tengo a ricordare che l’assessorato alla Cultura è aperto a idee e proposte soprattutto se queste coinvolgono i giovani”.

Paola Ceretta - Musical-mente ha spiegato il progetto:

“Il progetto “PERCORSI SEGRETI E TESORI CELATI” coniuga cultura, patrimonio, musica, teatro, arte ed educazione, in luoghi culturali significativi del contesto di vita di circa 1.400 bambini della provincia di Brescia tra i 6 e gli 11 anni residenti nei Comuni di Ospitaletto, Rodengo Saiano, Iseo, Desenzano del Garda, Gussago, Paratico, Sarnico e Brescia con attenzione particolare ai bambini in situazione di fragilità sociale e/o economica (stranieri, profughi di guerra e vittime di violenza assistita).

Finalità

Obiettivo del progetto è avvicinare i bambini ai luoghi della cultura e della comunità nel territorio della provincia di Brescia, favorendone l’inclusione socioculturale attraverso esperienze musicali, teatrali e artistiche di grande coinvolgimento. Ciò consentirà l’espressione di competenze, potenzialità, talenti, creatività e sogni, elementi fondamentali nello sviluppo personale e sociale. Il tema educativo è l’Agenda 2030 per sensibilizzare i più piccoli allo sviluppo sostenibile. Sono stati scelti 8 luoghi diversi tra loro, in cui verranno realizzate allestimenti, visite teatralizzate, escape room, laboratori STEM, giochi, trabocchetti e indovinelli con attori e giovani scienziati e in cui i bambini dovranno conquistare il titolo di Cavaliere della Bellezza, della Cultura e della Sostenibilità”.

Gli ingredienti del progetto

L’ Associazione Musical-Mente APS in collaborazione con le Associazioni “APS Il Chirone” e “ASD Sports Accademy”, l’Istituto Santa Maria degli Angeli di Brescia, L’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Iseo Clusane e Paratico, L’Istituto Comprensivo di Ospitaletto, l’Istituto Comprensivo di Desenzano del Garda l’Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano e la Fondazione Scuole dell’Infanzia paritarie “Enti Morali di Gussago”, Scuola paritaria Sant'Angela Merici di Desenzano del Garda con la cooperativa “Butterfly” , l’Associazione “San Vincenzo De Paoli” Conferenza di Ospitaletto e Conferenza di San Giovanni di Brescia e il Social Club di Brescia, con il Patrocinio ed il sostegno dei Comuni di Desenzano del Garda, Gussago, Iseo, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Sarnico, presentano “Percorsi segreti, Tesori Celati” un innovativo percorso culturale dedicato ai bambini finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il Bando “Alla scoperta della Cultura”.

Il progetto si svilupperà per 8 fine settimana da ottobre 2024 a maggio 2025 dal venerdì alla domenica. La settimana precedente, si svolgerà un’attività preparatoria nelle scuole o nella sede degli enti aderenti alla rete, con presentazione del luogo culturale e della video-sinfonia “il 18° punto”, colonna sonora dell’Agenda 2030 prodotta da Musical-Mente e composta da un team internazionale di compositori coordinati dai Maestri Luca Tessadrelli e Paola Ceretta.

Dal venerdì alla domenica si svolgeranno le attività di gruppo, nei luoghi culturali. Il venerdì sarà dedicato alle scuole che hanno aderito al progetto. Il sabato e la domenica pomeriggio le visite saranno aperte a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Un attore guiderà i bambini alla conoscenza del luogo e della sua storia e li introdurrà alle sfide da affrontare per mettere in pratica i punti dell’Agenda. Il luogo si trasformerà quindi in un escape room culturale attraverso allestimenti, laboratori STEM, trabocchetti, indovinelli, guidati da attori e da giovani scienziati.

La domenica alle ore 18 si terrà un concerto in acustico del “18.mo punto” in un arrangiamento per trio di Cristian Rocco. Durante il concerto si racconteranno i dettagli dell’impresa svolta nel luogo dai bambini che si esibiranno con il trio in alcune performance musicali. Verrà inoltre allestita una mostra di quanto i bimbi hanno realizzato a scuola e durante la visita teatralizzata.

Per l’occasione i bambini pianteranno un albero al quale verrà applicato un sensore “Plants Play” che consentirà al pubblico di sentire la voce del primo vagito.

Ogni luogo è un’avventura ma tutti i luoghi saranno messi in rete tra loro per consentire di poter “giocare” in tutti i luoghi accumulando punti. Chi avrà partecipato a tutti gli eventi riceverà il titolo di Cavaliere della Bellezza, della Cultura e della Sostenibilità e riceverà un premio speciale all’ultimo appuntamento. Il premio sarà portato dall’Araba Fenice, rigeneratrice di cultura.

Per consentire di partecipare al gioco e conoscere dettagli, appuntamenti, vedere le precedenti imprese, è prevista la realizzazione di un sito dedicato interattivo raggiungibile dalla home del sito www.musical-mente.it

Il calendario e i luoghi coinvolti

Il calendario e i luoghi coinvolti :

GUSSAGO

Dall’11 al 13 ottobre

Complesso Monumentale “La Santissima”

SARNICO

Dal 17 al 20 ottobre

Pinacoteca “G Bellini”

BRESCIA

L’8 e 9 novembre

Chiostri dell’Istituto Santa Maria degli Angeli

OSPITALETTO

Dal 24 al 26 gennaio

Villa Presti

ISEO

Dal 21 al 23 febbraio

Castello “Oldofredi”

DESENZANO

Dal 14 al 16 marzo

Museo Archeologico “Rambotti”

RODENGO SAIANO

Dal 11 al 13 aprile

Museo dell’Industria e del Lavoro

BRESCIA

4 maggio

Sede Musical-Mente

Via della Ziziola 105 “INCORONAZIONE CAVALIERI E VOLO DELL’ARABA FENICE”

I cavalieri della cultura saranno invitati il giorno 4 maggio alle ore 18 per l’ultimo evento presso la corte della cascina storica sede di Musical-Mente, in via della Ziziola 105 Brescia dove verranno incoronati dall’Araba Fenice.

Come fare per partecipare

L’ingresso aperto al pubblico di età tra i 6 e i 10 anni è gratuito e sarà fruibile nei giorni di sabato e domenica pomeriggio di ogni week end.

Il primo dei giorni di ogni luogo sarà riservato alle sole scuole già accreditate, mentre nei giorni di sabato saranno disponibili 3 turni di visita guidata alle ore 15:00/16:00/17:00 Nelle domeniche saranno disponibili due soli turni, uno alle ore 16:00 ed uno alle ore 17:00 mentre alle ore 18:00 ci sarà il concerto “Il Diciottesemo Punto” e la mostra dei lavori realizzati durante i percorsi di ogni luogo. Necessaria la prenotazione che si può effettuare sul sito o sui social di Musical-Mente. Sul sito sarà disponibile anche una versione didattica della Suite "Il Diciottesimo Punto" arrangiata dal M. Alberto Zanardi. Ogni visita avrà la durata di 1 ora.