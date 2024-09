Una nuova scuola in Burundi e una giornata di festa nel ricordo di suor Claudia.

In ricordo di suor Claudia

A dieci anni dalla scomparsa di suor Claudia Bà (era il 18 giugno 2014) in un tragico incidente stradale mentre era in bicicletta a Milano, la comunità ricorda la religiosa. Il 16 settembre 2024 avrebbe compiuto 60 anni, proprio quel giorno la comunità di Gussago (suo paese di origine) si è riunita per ricordarla.

Una nuova scuola in Burundi

Alle 20 è stata celebrata una messa nella chiesa di Santa Maria Assunta. Nell'occasione è stata poi presentata la scuola da poco inaugurata in Burundi e realizzata dalle suore Dorotee di Cemmo: all'interno della scuola sono presenti alcune aule dedicate al suor Claudia. Lei faceva parte delle Dorotee di Cemmo ed era molto amata. La vocazione a 27 anni, decise quindi di entrare nel noviziato delle suore Dorotee. Una volta ordinata nel 2000, si trasferì a Milano dove insegnava in un liceo prodigandosi al fianco dei più deboli.

La realizzazione della scuola è stata possibile grazie al contributo della famiglia di suor Claudia, dei suoi amici e dei benefattori: al suo interno 155 bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni.