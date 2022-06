Fortemente voluto e promosso dal marito e dai figli dell’insegnante scomparsa, per tanti anni apprezzata docente di Lettere della scuola, appassionata lettrice e presidente della biblioteca, il premio del concorso "Luciana Brancolini. Nelle parole il ricordo" è stato assegnato come da tradizione nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo nel cortile di Palazzo Francesconi.

Michele Biondi vince il concorso dedicato a Luciana Brancolini

Alla presenza degli alunni delle classi terze della scuola secondaria Don Paolo Raffelli, dell’assessore all’Istruzione Francesca Babaglioni, di alcuni consiglieri comunali, del dirigente scolastico, della presidente della biblioteca civica Beppe Fenoglio e dei rappresentanti della famiglia Maffei, la premiazione del concorso letterario per ragazzi, che si propone di stimolare la fantasia, valorizzare la creatività letteraria e promuovere il piacere della scrittura, ha visto primeggiare il tema di Michele Biondi di terza A.

Gli alunni che hanno partecipato con la produzione di un racconto di lunghezza libera e scritto a mano sono stati in totale 57. Una apposita giuria ha scelto l’elaborato di Michele Biondi "per la profondità, l’aderenza alla traccia proposta, la proprietà di linguaggio, la correttezza espositiva e la matura riflessione" intorno al difficile argomento guida che quest’anno era "Il conflitto in Ucraina attraverso gli occhi di un adolescente".

Una menzione speciale è stata assegnata ad Annamaria De Luca per la soluzione narrativa adottata, cioè quella di una lettera scritta a un’amica. Un bell’inno all’amicizia e alla speranza per un futuro senza guerra.