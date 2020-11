Manerbio: un libro sull’ex sindaco Cazzaniga, il “parkinsoniano resiliente”

Un convegno online per ricordare Pierandrea Cazzaniga, ex sindaco di Manerbio e già presidente della Finchimica, scomparso nel 2019. Fulcro dell’incontro, che verrà trasmesso in streaming, sarà la presentazione del libro “Il giglio del Moloncello, storia di un parkinsoniano resiliente”, un volume che ripercorre la lotta contro la malattia di Cazzaniga, colpito dal parkinson all’età di 42 anni.

Cazzaniga, il “parkinsoniano resiliente”

“Perché non ne scrivi?” – “A chi vuoi che interessi!”. Questo era uno degli scambi di battute abituarli tra moglie e marito. La moglie è Dialma Cantaboni, sindaco di Manerbio dal 1995 al 2004. Il marito Pier Andrea Cazzaniga, anche lui sindaco di Manerbio durante gli anni ’70 e già direttore della Finchimica, venuto a mancare nell’ottobre 2019 dopo una lunga malattia. Nella presentazione dell’iniziativa, presente sul sito www.lastoriadipierandrea.it che ospiterà anche il video della presentazione, Cantaboni ha spiegato le ragioni della pubblicazione che raccoglie la storia del marito.

“Con caparbietà e determinazione Pierandrea ha tenuto testa alla malattia per 36 anni, dimostrando a se stesso prima che ad altri, che anche nella fatica che ti capita di attraversare ci sono sempre opportunità che danno senso pieno alla vita”

Il racconto di una vita, dai ricordi d’infanzia agli studi passando per la carriera professionale, l’impegno politico e la lotta contro la malattia è stato condensato nel libro “Il giglio del Moloncello, storia di un parkinsoniano resiliente” che sarà presentato in diretta streaming dalla Sala Consigliare del Comune sabato 28 novembre alle ore 15.