L'artista Milzani raccontato dai figli

La parrocchiale di Cadigano dedicata a Santi Nazario e Celso ha ospitato una bella serata dedicata all'arte e ai suoi protagonisti.

Piero Milzani

Venerdì sera in più di una cinquantina sono accorsi nella parrocchiale per ascoltare dalle voci dei figli Gerardo e Gabriele la vita e l'arte di Piero Milzani. In una conferenza durata quasi due ore sono stati ripercorsi i passi dell'artista dalle scuole alle prime esperienze in abitazioni, in esterno, poi nelle case editrici, poi ancora nelle chiese. Attraverso le sue opere è stato tratteggiato quello che è sempre stato il segno distintivo dell'artista: un grande talento nel disegno che sempre ha caratterizzato le sue opere, numerosi i bozzetti che provano le ore di studio su diversi elementi, i ritratti, sua grande passione, come ogni artista nelle sue opere metteva i volti della gente di tutti i giorni che abitava le frazioni, e la voglia di crescere e sperimentare. I due fratelli hanno raccolto in un libro l'intera vita e le opere di Piero Milzani e ne hanno fatto dono a chi volesse conoscere la figura paterna.