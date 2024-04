Ultimo saluto a Mario Ardigò

Tutta la comunità si è ritrovata per dare l'ultimo saluto a Giuseppe Mario Ardigò conosciuto da tutti per il suo grande impegno nel mondo dello sport.

Giuseppe Mario Ardigò

Mario Ardigò è stato un uomo molto attivo. Si è sempre distinto per intelligenza, impegno e lungimiranza. Di professione artigiano, era un falegname, ha sempre dedicato tempo all'impegno civile, era stato consigliere, e soprattutto a quello sportivo: prima come allenatore, con lui la Verolese vinse la Coppa Italia dilettanti, e poi come presidente del Gruppo sportivo verolese dal 1992 al 2000. E' stato un esempio di cittadinanza attiva, sempre pronto a mettersi in gioco, innovativo, è statao tra i primi a interessarsi al fotovoltaico per il risparmio energetico, laborioso e volenteroso.

Le esequie

Tanti hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla famiglia questo pomeriggio, lunedì 29 aprile 2024, durante il funerale svoltosi nella basilica di San Lorenzo. Il rito funebre è stato officiato dal parroco don Lucio Sala.