148 perle per il Celesti: un festival per "toccare" l'arte

Una festival così non si era mai visto: inaugurato "148 perle per il Celesti", un viaggio tra creatività, musica, pittura, emozioni digitali e molto, molto di più.

148 perle per il celesti

Inaugurato ieri, venerdì 26, a Palazzo Gambara, il Festival 148 perle per il Celesti che per due mesi porterà in paese una moltitudine di eventi culturali. Il sindaco Stefano Dotti, accompagnato dai rappresentanti dell'amministrazione, Carlotta Bragadina, Mariangela Nervi e Monica Fontana, ha introdotto l'iniziativa curata anche quest'anno dal direttore artistico Pietro Arrigoni. Arrigoni, reduce dal successo del Tiepolo scomposto, ha come di consueto alzato l'asticella, ha percorso una nuova strada dove tradizione e innovazione si fondono per dare nuova linfa all'esperienza dei fruitori scomodando niente meno che l'intelligenza artificiale.

Il tocco

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Durante l'inaugurazione per la prima volta i fruitori hanno potuto sperimentare "Il tocco", una innovativa installazione a cura dello studio 42.lab, Rawan Yasin, Lorenzo Minneci, Daniele Salvo Valente e Massimiliano Zanoni, che hanno usato l'intelligenza artificiale come un'amplificatore del rapporto tra i visitatori e i quadri. "Abbiamo cercato una intersezione tra i due mondi: quello della pittura, che quasi mai si può toccare, ed esplorare l'antico, l'opera d'arte del Celesti, col nuovo, l'intelligenza artificiale", ha spiegato Zanoni. Da qui è nato "Il tocco": una riproduzione delle tele del Celesti, l'Ascensione e la Nascita di Maria, che si può toccare, simile alla tela anche al tatto, sfiorando la superficie si udirà una melodia che l'intelligenza artificiale ha scelto in base alla lettura che l'intelligenza artificiale fa dell'utente. Le melodie sono realizzate da diversi compositori, ma è l'A.I. a sceglierle e restituirle all'utente sotto forma di qr code dal quale ognuno può scaricarsi la propria, personalissima composizione, inoltre, attraverso una serie di qr code dislocati per il paese, chiunque potrà ascoltare le melodie dedicate ai fruitori delle "tele". Un'esperienza davvero unica.

Il Festival

Gli appuntamenti che porteranno fino a giugno sono moltissimi, tutti particolari, tutti da non perdere. Domenica 28 aprile si inizierà con un flash mob in Piazza della Libertà alle 11.15: ancora una volta qualcosa di particolare e molto scenografico, protagonisti Cecilia Bragadina, soprano, Marta Miccoli, mezzo soprano, Giulia Piemonti, mezzo soprano, e Cristiano Binotti, tenore, che "canteranno" il Celesti. Nel pomeriggio la performance sarà ripetuta nelle frazioni, alle 15 a Cadignano, alle 16 a Breda Libera. Questo è solo l'inizio: l'articolato e nutrito programma è fruibile su sito Visitverolanuova.it.