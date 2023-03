L’arte dei ragazzi e delle ragazze disabili della Nuova Cordata di Iseo colorerà le stazioni ferroviarie della linea Brescia-Iseo-Edolo da Provaglio a Pisogne in occasione di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura.

L’arte della Nuova Cordata nelle stazioni ferroviarie per abbattere le barriere

Coordinati dall’artista Daniele Battista Boi e con il supporto degli educatori della cooperativa di via Paolo VI, i ragazzi hanno abbracciato il linguaggio artistico della pittura, della scultura e della grafica, realizzando le 24 opere d’arte che saranno ospitate tra aprile e dicembre nelle stazioni di Provaglio-Timoline, Iseo, Pilzone, Sulzano, Sale Marasino, Marone-Zone, Vello, Toline e Pisogne, grazie alla collaborazione con FerrovieNord.

“Il tema della mostra itinerante è il viaggio – ha spiegato Rosanna Valerio Zugni, presidente de La Nuova Cordata - Guidati dal maestro d’arte Daniele Boi, attraverso dipinti, murales, disegni, fotografie, collage, stampe e installazioni i ragazzi hanno interpretato il tema, rappresentando le proprie esperienze, passate e future, di andata e ritorno”.

Si chiama proprio “Andata e Ritorno, esperienza di viaggio tra inclusione e accessibilità” il progetto artistico pensato per l’anno della Cultura. Le opere verranno installate nelle sale d’attesa, ma anche lungo le pensiline e nelle aree di pertinenza delle stazioni. Il progetto però non si esaurisce qui: non mancheranno un programma di spettacoli proposti dal gruppo teatrale della cooperativa iseana e una serie di conferenze e dibattiti sui temi dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Sosteniamo con convinzione questo progetto che ha tanti significati positivi – ha commentato il presidente di FerrovieNord, Fulvio Caradonna - I vari lavori artistici che sono stati realizzati offriranno squarci di bellezza negli spazi delle nostre stazioni che li accoglieranno. Le esperienze di viaggio raccontate attraverso gli occhi dei ragazzi che hanno realizzato queste opere saranno anche occasione di conoscere un punto di vista diverso e originale e di riflettere su temi molto importanti, legati alla vita del territorio e delle comunità che lo abitano”.

A promuovere il progetto de La Nuova Cordata anche l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi.

“Andata e Ritorno è un bellissimo progetto artistico e di inclusione sociale – ha commentato l’assessore regionale – Murales, stendardi, sculture e lavori di grafica realizzati dai ragazzi della cooperativa sociale La Nuova Cordata saranno esposti nelle stazioni. Ringrazio la cooperativa e FerrovieNord che ci regalano questo speciale viaggio artistico tra Bergamo e Brescia Capitali della Cultura”.

Il progetto, che ha ottenuto il patrocinio dei Comuni coinvolti dalla linea ferroviaria interessata e dalla Comunità montana, verrà presentato alla comunità martedì alle 20.15 nella sala civica di Castello Oldofredi.