Da Clusane un lungo abbraccio che arriva fino a Ravenna grazie all’impegno della Banda Cittadina di Iseo, che ha deciso di dar vita a una raccolta fondi in concomitanza con i concerti in calendario per l’estate a favore degli alluvionati.

La Banda di Iseo suona per sostenere le famiglie alluvionate

Il primo appuntamento è con il concerto di domani, domenica, sul lungolago di Clusane (in caso di maltempo nella parrocchiale) a partire dalle 21. La Banda, diretta dal maestro Costanzo Manza e presentata da Franca Cerveni, si esibirà in una performance di alto valore artistico.

"La Banda è occasione di incontro e scambio, valorizzazione dello spirito di gruppo, momento di coesione, amicizia, disponibilità e altruismo", ha evidenziato il presidente del corpo musicale, Luigi Del Buono. E proprio in sintonia con questo spirito il Consiglio direttivo ha pensato di dare vita a una raccolta fondi da destinare alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita duramente dalle ultime alluvioni.

"In linea con l’obiettivo preposto si è identificata una realtà che potesse essere un punto di riferimento e di conseguenza si sono avviati i contatti con la Banda musicale cittadina di Ravenna", hanno spiegato dal sodalizio.

I concerti estivi della Banda cittadina di Iseo si concluderanno il 15 agosto, come da tradizione, a Iseo. Ogni volta il pubblico potrà contribuire al progetto a favore degli alluvionati e donare a propria discrezione. La somma raccolta verrà successivamente consegnata da una delegazione al Direttivo della Banda di Ravenna, che potrà così distribuirla a chi ne ha veramente necessità, comprese le famiglie dei suonatori e delle altre realtà musicali del territorio, come le Scuole di Musica e il Teatro Rossini di Lugo.

"Si ringrazia di cuore l’idea partita dal direttivo della Banda di Iseo, che vuole in questo modo dare un segnale di affetto e vicinanza a una Regione che mantiene forte la tradizione musicale e bandistica - ha dichiarato Stilyana Nikolova, presidente del corpo bandistico ravvenate - Mentre sono ancora in corso d’opera i lavori che permetteranno di tornare alla normalità, la musica rimane il mezzo più potente di unione tra le persone e che la cultura può dare il suo contributo alla rinascita della nostra Regione".

Un’altra realtà di Clusane ha deciso di unirsi all’iniziativa solidale. Si tratta dall’associazione L’Ago di Clusane, da sempre in prima linea per sensibilizzare alla cultura e alle bellezze del territorio, che ha deciso di vendere alcune opere d’arte create da writers per finanziare il progetto pro Romagna.