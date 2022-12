E’ stata inaugurata alla presenza dell’autore Giuliano Grittini e resterà visitabile fino al 29 gennaio nella galleria espositiva di Castello Oldofredi la mostra "Atto d’amore tra arte e poesia" dedicata ad Alda Merini e organizzata dal gruppo Iseo Immagine a conclusione del quarantesimo anno di fondazione.

In castello a Iseo la mostra omaggio ad Alda Merini

"L’inaugurazione è andata molto bene - ha spiegato Pietro Nazzari, presidente del circolo fotografico - Il Castello era pieno e Grittini, che aveva conosciuto Alda Merini, ha raccontato diversi aneddoti sulla sua vita. Durante il fine settimana in galleria abbiamo accolto diverse persone, molte delle quali venute appositamente a Iseo per visitare la mostra".

Tirando le somme dell’anno che si sta chiudendo il gruppo Iseo Immagine non può che tracciare un bilancio positivo.

"Siamo partiti con la mostra dedicata a Vittorio Fusari e stiamo chiudendo con un’altra importante esposizione - ha concluso Nazzari - Per il 2023 e l’evento Bergamo Brescia Capitali della Cultura speriamo di riuscire a fare rete con le associazioni di Iseo. Siamo alla ricerca di nuovi soci giovani e stiamo gettando le basi per far diventare la galleria del Castello una “galleria Fiaf” riconosciuta a livello nazionale".