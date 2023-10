"Il superamento del male": presentato il catologo di Lusetti

Un catalogo necessario per completare la serie di eventi organizzati dal Comune per riscoprire lo scultore Domenico Lusetti.

Il superamento del male

"Il superamento del male" è il titolo del catalogo appena dato alle stampe che vuole raccontare e celebrare una figura straordinaria del panorama artistico non solo lombardo ma internazionale. Domenico Lusetti e la sua arte sono noti in tutto il mondo forse più che a Pontevico, paese che gli ha dato i natali. Per "recuperare terreno" l'Amministrazione, soprattutto nella figura dell'assessore Mario Ferrari, ha organizzato e proposto una serie di eventi per far riscoprire ai pontevichesi le opre del loro illustre concittadino. Prima una mostra inaugurata a inizio ottobre, visitabile fino a sabato 4 novembre, allestita con sapienza nella sala consiliare, poi la presentazione del diario di prigionia di Lusetti avvenuta in teatro, infine la presentazione del catalogo. Venerdì alle 19 la sala civica del teatro ha ospitato molti cittadini, tanti venuti anche dalla città, per assistere alla presentazione del catalogo "Il superamento del male", alla presenza del professor Stefano Bruno Galli, Roberto Gatti, fondatore Archivio Museo Domenico Lusetti, dell'assessore Ferrari e del sindaco Alessandra Azzini e ovviamente dei familiari di Lusetti. Un momento ancora necessario e importante per ripercorrere i passi di questo grande scultore che ha affrontato la vita, non sempre facile, con intelligenza e amore, in ogni sua opera si possono vedere profondità e armonia, valori capaci di commuovere e ispirare.