Buon compleanno don Yuri: i volontari gli regalano... una festa a sorpresa

I volontari, dai più giovani ai più grandi, hanno voluto fare un regalo speciale a don Yuri Belfiore: una grande festa a sorpresa a Pontevico per i 28 anni del sacerdote

Il compleanno di don Yuri

Non si pensi ad una festicciola intima: quasi 150 persone hanno voluto partecipare a questo compleanno speciale. Tutti i volontari, sono circa

un'ottantina dagli adolescenti sempre impegnatissimi ad organizzare l'animazione nei vari momenti dell'anno, agli adulti, genitori, catechisti che si spendono per rendere l'oratorio un luogo accogliente con le porte sempre aperte, hanno avuto l'idea di fare una festa a sorpresa per i 28 anni di don Yuri. Un'idea azzeccatissima che è piaciuta alla comunità, l'oratorio era gremito, tante famiglie e ragazzi hanno voluto festeggiare, e, naturalmente don Yuri è stato più che entusiasta.

"Questa è stata una bellissima manifestazione di stima nei miei confronti - ha dichiarato - Dimostra che i ragazzi e le famiglie di Pontevico hanno voglia di camminare insieme a me". Se questo non c'è dubbio. "Lo abbiamo fatto veramente col cuore", hanno spiegato semplicemente i volontari che per tutta la serata hanno lavorato senza sosta con un grande sorriso che mostrava tutta la loro soddisfazione.