Il fumetto è tornato in scena a Orzinuovi con la Microeditoria organizzata dalla MalEdizioni di Brescia e realizzato in sinergia con il Comune bassaiolo.

Il fumetto protagonista della Microeditoria di Orzinuovi

La manifestazione, iniziata mercoledì, ha avuto il suo culmine nella giornata di ieri, durante la quale i visitatori hanno potuto immergersi nel mondo del fumetto in tre luoghi di Orzinuovi.

Nei giardini pubblici “Alcide de Gasperi” è stata allestita la mostra mercato delle autoproduzioni e della piccola editoria del fumetto, accompagnata da alcuni incontri incentrati sul come disegnare la provincia dell’Impero, i dieci anni della Eris Edizioni, a cui la casa editrice ha esposto nelle vetrine dei negozi situati in piazza alcune sue pubblicazioni, il mondo dell’eros e sulla graphic novel.

E' stata anche inaugurata “ArchiZeus!”, una mostra realizzata in collaborazione con la cooperativa “La Nuvola”, incentrata sulle abitazioni e sul concetto di casa, sempre nei pressi dei giardini.

Per ultimo alla Rocca di San Giorgio è stato esposto una storia fumettistica dal titolo “Acqua Passata” disegnata dal fumettista Altan ambientato nel Castello Scaligero di Sirmione.