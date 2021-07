L'associazione culturale Skarti d'autore di Castegnato ha organizzato la premiazione del concorso di poesia all'interno del parco Hof inaugurato proprio ieri, sabato. Il sodalizio si sta anche occupando di recuperare i sottopassaggi della zona, come l'Hall of fame (Hof), che è stato ripulito e messo a disposizione dei writer in un'ottica di recupero e valorizzazione del territorio e dell'arte contemporanea.

Graffiti, musica e poesia per l’Hof Jam organizzata da Skarti d’autore

Un’occasione per consegnare i pemi alle vincitrici della prima edizione del concorso di poesia "Skarti" e per inaugurare il nuovo parco Hof di Castegnato in via Cavezzo, che dalle sedici si è animato con un bel gruppo di artisti, una band emergente che ha suonato dal vivo e tanti sostenitori. A essere premiate per le loro opere sono state Monica Mangerini e Roberta Pinelli, rispettivamente al primo e secondo posto.

I writers bresciani presenti all'appuntamento hanno abbellito con la loro arte le pareti del vicino sottopassaggio, ponendo la propria firma in questa "Hall of fame" urbana, dimostrando come la rigenerazione possa passare anche attraverso le piccole cose. L'associazione infatti ha recuperato gli spazi di un'area dismessa, in accordo con l’Amministrazione, per donare alla cittadinanza un luogo più vivibile e bello da vedere. Ed è così che è nato il parchetto dopo un’intensa operazione di pulizia e bonifica.