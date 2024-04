Pilastro del Comune da 30 anni, Gozzini timbra l’ultimo cartellino

E' arrivata l'era della pensione per Ornella Gozzini, colonna portante del Comune.

Dopo trent’anni di attività presso il comune di Castegnato per Ornella Gozzini, responsabile deli Affari Generali e vicesegretaria comunale, è tempo della pensione. Con la fine di marzo è giunto al termine anche il servizio della professionista, che negli anni ha rappresentato per la comunità «uno dei pilastri dell’apparato tecnico-burocratico», ha commentato il sindaco Gianluca Cominassi.

«A Ornella va indubbiamente riconosciuta un’elevata professionalità, competenza, serietà e soprattutto dedizione nei confronti della Pubblica Amministrazione - ha continuato Cominassi - Personalmente ho sempre riconosciuto in lei una disponibilità ben oltre l’incarico professionale e temporale, la voglia di fare e di sfidare le occasioni per far crescere i dipendenti comunali e gli amministratori locali che da lei guidati sono sempre stati invitati a guardare oltre il proprio quotidiano e ad abbracciare sfide non scontate».