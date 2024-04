Da spalla a spalla, al faccia a faccia: a Castegnato si sfidano Cominassi e Turelli

Squadra che vince non si cambia. E’ così per la Civica Castegnato che alle elezioni dell’8 e del 9 giugno presenta come candidato il sindaco uscente Gianluca Cominassi. Ma all'annuncio ha fatto subito eco anche quello "sfidante", nientemeno che l'ex vicesindaco Patrizia Turelli (a cui erano state revocqate le deleghe dopo la decisione di "mettersi in proprio"), sostenuta da Uniti per Castegnato.

Il sindaco Cominassi cerca la tripletta

La squadra che affiancherà Gianluca Cominassi si compone di tanti volti nuovi e qualche attuale amministratore con anni di esperienza alle spalle: «un mix che coniuga esperienza e novità, rinnovamento e continuità, competenza e nuove energie - hanno spiegato dalla Civica - Pensiamo che questo sia il modo migliore per affrontare la nuova avventura amministrativa».

Non verrà meno l'attenzione alla parità di genere che ha da sempre caratterizzato i principi fondanti della lista Civica. In quest’ottica, per il ruolo di vicesindaco lo sguardo è rivolto a Giulia Bonomelli, recentemente promossa da consigliera ad assessora dopo la «dichiarazione di guerra» dell’ex numero due.

«Le persone di Gianluca Cominassi e Giulia Bonomelli rappresentano appieno i valori e le competenze in cui la Civica crede e che sostiene con convinzione - hanno chiarito - Così come avvenuto in passato, ogni candidato, eletto o non eletto consigliere, troverà spazio per esprimersi al meglio a favore della comunità di Castegnato, nella piena valorizzazione dei propri talenti e sensibilità».

I macro-obiettivi sui quali la Civica Castegnato intende spendersi saranno il completamento della scuola primaria, la sensibilizzazione al tema della Pace, la mobilità sostenibile, la vivacità culturale, il mantenimento dell’elevato standard di servizi sociali e degli spazi e edifici pubblici, il rilancio della manifestazione Franciacorta in Bianco, il coinvolgimento dei più giovani e dei meno giovani e, da ultimo, favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Turelli, l'ex vice in cerca dalla "promozione"

Se da un angolo del ring, dunque, c'è la continuità di una civica ben consolidata, dall'altr Patrizia Turelli ha trovato spazio fra le fila del gruppo Uniti per Castegnato. Una decisione, quella della lista nata più di 15 anni fa, che affonda le radici «nella sua apertura a costruire una squadra con chi condividesse con lei un progetto serio e realizzabile, perché rappresenta a nostro avviso il percorso più coerente per migliorare il nostro Paese».

In vista delle imminenti elezioni amministrative «ci siamo messi in discussione, abbiamo valutato le varie possibilità e alla fine abbiamo, ancora una volta, messo da parte i personalismi a favore del bene comune - hanno spiegato i consiglieri di minoranza Daniele Novelli e Claudio Treccani, - Abbiamo scelto una sfida avvincente, cominciando un percorso nuovo per dare a Castegnato la giusta sintesi fra esperienza amministrativa, desiderio di cambiamento ed entusiasmo. Nel corso degli anni il gruppo ha svolto al meglio delle sue possibilità, cercando di rispettare al massimo l’impegno preso nei confronti di quegli elettori che gli hanno dato fiducia, il ruolo di gruppo consigliare di minoranza portando una visione spesso alternativa, ma sempre costruttiva e aperta al confronto. In questi tre mandati le persone che hanno donato sé stesse per un bene comune e superiore lavorando per Uniti per Castegnato sono state tante e tutte convinte che Castegnato avesse (e abbia tuttora) grande bisogno di un'idea nuova di fare politica».

Così la lista vede in Turelli il nome giusto su cui mettere la firma. Secondo il gruppo, infatti, Patrizia Turelli avrebbe maturato l’esperienza amministrativa necessaria per spiccare il volo con l’obiettivo di unire il paese. «Siamo sicuri che Castegnato e i suoi cittadini abbiano voglia di migliorare, di andare avanti e di correre verso le importanti sfide che ci aspettano e noi saremo parte attiva e fondamentale di questa nuova fase».