Continuano gli appuntamenti del Festival Carta della Terra: grazie ad una collaborazione con l’Associazione Strada del Franciacorta e l’Associazione di Comuni Terra della Franciacorta giovedì 9 giugno a Cologne farà tappa Nicolas Ballario.

Art is in the air: Nicola Ballario ospite del Festival Carta della Terra

L'incontro si terà alle 20.45 nel cortile del centro culturale Paolo Borsellino, a Cologne. Classe 1984, volto noto di Sky arte e voce di Radio Uno, Ballario accompagnerà il pubblico in una riflessione sul perché l'arte è nelle parole, nelle storie, nell'aria, anche per sfatare quel luogo comune di solito affibbiato all’arte contemporanea nel ricorrente adagio "lo potevo fare anche io!". Uno tra gli appuntamenti più importanti del Festival e che prosegue un programma fitto di iniziative che si svolgeranno sino a fine mese.

"Siamo molto soddisfatti di quanto il festival stia diventando sempre di più patrimonio delle singole amministrazioni locali e di come estesa sia la rete di collaborazioni. Questo ci consente di aumentare da un lato la qualità degli eventi proposti e dall’altro di essere più efficaci circa i messaggi di sostenibilità presenti ne La carta della Terra", ha commentato Eugenia Giulia Grechi, consigliere di Fondazione Cogeme e Direttrice Scientifica del Festival.

Una soddisfazione condivisa anche dall’Amministrazione Comunale di Cologne, in particolar modo dall’Assessore alla cultura di Cologne, Giuseppe Bonardi: "siamo lieti di poter collaborare con Fondazione Cogeme e lo stiamo facendo su più fronti. Infatti anche con il collega Stefano Belotti, delegato alla Convenzione del monte Orfano, stiamo collaborando per un’altra iniziativa musicale che si terrà il 18 giugno, in forma itinerante, partendo dalla cappella degli alpini di Cologne. Dunque un impegno ed un ringraziamento importante che mi sento di condividere anche con i miei colleghi dell’Associazione Terra della Franciacorta, da quest’anno co promotrice del Festival insieme a Fondazione Cogeme".