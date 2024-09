Vol Ver: una festa per le associazioni

Il Gruppo volontari verolesi del soccorso e l'associazione Si può fare ha stretto un importante sodalizio in nome della solidarietà.

La prima edizione del Vol Ver Fest, che si è svolta sabato 31 agosto in piazza della Libertà a Verolanuova, è stata un successo annunciato. L'idea è del Gruppo volontari verolesi del soccorso e dell'associazione Si può fare che hanno voluto regalare a tutta la comunità un momento conviviale di divertimento con l'aiuto della cooperativa Inchiostro di Soncino, che si è occupata della cucina grazie al loro food truck, grazie alla presenza di due band musicali, Mitch and the djed ed Eterea, ma soprattutto con tanto, tantissimo divertimento. Questa è stata l'occasione anche per presentare i due nuovi mezzi delle associazioni: la Fondazione Renato e Damina Abrami ha donato una nuova ambulanza al Gruppo volontari verolesi del soccorso e loro hanno regalato un mezzo dismesso all'associazione Si può fare che lo ha adattato alle esigenze dei ragazzi.

Durante la serata non sono mancati il sindaco di Verolanuova Stefano Dotti, la sindaca di Verolavecchia Maura Gualdi, l'assessore alla Cultura di Bassano Bresciano Ambra Mombelli e il vice presidente del Rotary CLub Brescia Verola Ruggero Zuppelli. Soddisfatti idu presidenti delle associazioni Bruno Cocchetti del Gruppo verolese volontari del soccorso e Davide Zubani dell'associazione Si può fare.